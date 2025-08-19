Incendio estabilizado, controlado o extinguido: ¿Qué diferencia hay?

El incendio de Puercas, originado el pasado 11 de agosto, ya está en nivel 0, igual que el de Mahíde iniciado el 17 de agosto. Pero el primero permanece "activo" y el segundo "controlado". ¿Qué diferencia hay entre ambos?

La clave la encontramos en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal). El documento que regula la gestión de los fuegos (y sus distintos niveles) también establece diferentes estados de un incendio forestal, entendido este como un fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte.

Incendio activo

Incendio forestal que se extiende sin control, produciéndose la propagación libre del fuego, pudiendo presentar uno o más frentes.

Incendio estabilizado

Aquel incendio forestal que, sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control.

Incendio controlado

Incendio forestal cuyo avance y propagación se ha conseguido aislar dentro de líneas de control, pudiendo existir de manera aislada zonas con llamas o materiales en ignición en el interior del perímetro.

Incendio extinguido

Incendio forestal en el cual ya no existen materiales en ignición en o dentro del perímetro del incendio, siendo altamente improbable su reproducción.

Conato de incendio

Conato hace referencia al incendio que no supera una hectárea.

Gran incendio forestal (GIF)

Cuando el incendio supera las quinientas hectáreas.

