Incendio estabilizado, controlado o extinguido: ¿Qué diferencia hay?
Estos son los distintos términos que definen el estado de los fuegos
El incendio de Puercas, originado el pasado 11 de agosto, ya está en nivel 0, igual que el de Mahíde iniciado el 17 de agosto. Pero el primero permanece "activo" y el segundo "controlado". ¿Qué diferencia hay entre ambos?
La clave la encontramos en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal). El documento que regula la gestión de los fuegos (y sus distintos niveles) también establece diferentes estados de un incendio forestal, entendido este como un fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte.
Incendio activo
Incendio forestal que se extiende sin control, produciéndose la propagación libre del fuego, pudiendo presentar uno o más frentes.
Incendio estabilizado
Aquel incendio forestal que, sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas de control establecidas según las previsiones y labores de extinción conducentes a su control.
Incendio controlado
Incendio forestal cuyo avance y propagación se ha conseguido aislar dentro de líneas de control, pudiendo existir de manera aislada zonas con llamas o materiales en ignición en el interior del perímetro.
Incendio extinguido
Incendio forestal en el cual ya no existen materiales en ignición en o dentro del perímetro del incendio, siendo altamente improbable su reproducción.
Conato de incendio
Conato hace referencia al incendio que no supera una hectárea.
Gran incendio forestal (GIF)
Cuando el incendio supera las quinientas hectáreas.
Nuevas evacuaciones
El fuego baja de Garandones y avanza hacia la Fraga y obliga a evacuar Ribadelago Nuevo y Viejo
El viento complica la extinción
El viento complica al final del día la extinción del incendio de Porto. Esta es la vista desde el Monumento a las víctimas de Ribadelago Nuevo.
El incendio de Mahíde baja a nivel 0
El incendio de Mahíde baja a nivel 0 al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR 1.
Vídeo y galería de Pedro Sánchez en Zamora
Estas son las imágenes institucionales facilitadas de la visita de Pedro Sánchez a Molezuelas de la Carballeda.
Vista del incendio en Puente Porto y Garandones
VÍDEO | Vista del incendio en Puente Porto y Garandones.
