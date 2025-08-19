Una de las heridas en el incendio de Abejera ya está en planta
El hombre de 80 años sigue grave con evolución favorable y los otros dos heridos, en situación crítica estable
El incendio ha bajado a nivel 0
I. G.
La vecina de Abejera de Tábara, una mujer de 77 años, herida en el incendio de Puercas con un 10% de superficie del cuerpo quemada ya ha pasado a planta para continuar con su recuperación, aunque continúa en estado grave.
Es la principal novedad del parte médico oficial facilitado hoy sobre los cuatro vecinos de Abejera de Tábara heridos en el incendio de Puercas (que ya es de nivel 0). Todos están siendo atendidos en el Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid. De los otros tres heridos, dos siguen en estado crítico aunque estables, y el cuarto, de 80 años, grave pero con buena evolución.
Detalle de los heridos
- Mujer 56 años. SCQ: 48 %. Crítico estable.
- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable.
- Varón 80 años. SCQ: 15 %. Grave con evolución favorable.
- Mujer 77 años. SCQ: 10 %. Grave. Estable. En planta.
