La Guardia Civil investiga a una persona por imprudencia que ocasionó un incendio forestal en Quintanilla de Justel

La Guardia Civil investiga a una persona como presunto autor por imprudencia de un delito de incendio forestal con inicio en la localidad de Quintanilla de Justel (Zamora).

El pasado 07 de agosto se recibió aviso de un posible incendio en el municipio de Justel (Zamora), con la posibilidad de que pueda haber varios puntos de inicio.

La investigación se inicia de forma inmediata por parte del Seprona. A través de testimonios, los agentes concluyen que un vecino de la localidad de Quintanilla de Justel, se encontraba circulando con dirección a Justel emitiendo residuos incandescentes a través del dispositivo de expulsión de gases del motor de combustión del vehículo agrícola que utilizaba en el desplazamiento.

El propietario del tractor y conductor, procedió a solicitar ayuda a vecinos de la localidad; si bien, tras actuar diferentes medios de extinción de los servicios de incendios y evitar la propagación no se localiza la posible causa y autoría de los cinco conatos.

Como consecuencia del incendio han resultado afectadas un total de 0,03 hectáreas de terreno forestal. De la investigación se concluye que podría tratarse de un tractor en marcha que en algún momento abandona el lugar sin notificar tal hecho a los servicios de extinción, cuerpo policial o servicios emergencias (112).

Como consecuencia de ello se investiga a un vecino de la comarca de La Carballeda, como supuesto autor de un delito de incendio forestal por imprudencia.

Se instruyen diligencias policiales que son remitidas al Juzgado de Instrucción de Puebla de Sanabria de Zamora y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

El Código Penal contempla penas que aplicadas en su grado máximo pueden conllevar prisión de cinco años y multa de 18 meses, agravadas hasta los 20 años en el supuesto de que exista peligro para la vida o integridad física de las personas.

La Guardia Civil insta a la población a extremar las medidas de prevención para evitar incendios forestales, especialmente en periodos de riesgos elevado como los que atraviesa actualmente la provincia de Zamora, destacando que la “colaboración ciudadana” es imprescindible y esencial para evitar este tipo de catástrofes