Elogio de la capa parda alistana en Alcañices

Alcañices acogerá hasta mañana miércoles, día 20 de agosto, la Exposición Etnográfica de Capas de Honras y Respeto e Indumentaria Tradicional Alistana de los siglos XVIII, XIX y XX que ya ha sido visitada por cientos de vecinos, emigrantes y foráneos, tanto portugueses como españoles, desde su apertura el pasado uno de agosto en el “Salón de los Toriles situado justo junto a la Casa Consistorial en la Plaza Mayor.

Magnífica muestra del enorme patrimonio material textil adquirido por la Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana de Honras y Respeto que preside Andrés Castaño desde su puesta en marcha en el mes de septiembre de 2013.

El horario de visita hasta su clausura será por las mañanas de 11:00 a 13:30 horas: los visitantes pueden admirar unas prendas antiquísimas, de un valor incalculable, ropajes nunca vistos, principalmente por los más jóvenes, y vestimentas salidas de la imaginación de nuestros antepasados alistanos. Allí se muestran más de una treintena de capas y casacas adquiridas por Apeca en estos doce años “por lo que ha llegado el momento de que el público pueda admirar todas estas prendas” asevera Andrés Castaño Fernández

Muestra de la capa parda en Alcañices | CH. S.

Entre las prendas expuestas también se puede ver la colección privada que el imaginero Ricardo Flecha Barrio, uno de los fundadores y primer presidente de la Asociación para la Promoción y el Estudio de la Capa Parda Alistana, tenía en su poder y que fueron cedidas a Apeca por expreso deseo del fallecido y añorado escultor zamorano. Entre estas prendas hay capas alistanas y mirandesas y un "abrigo-capa" diseñado por el propio artista zamorano y confeccionado por el sastre de Constantim Antonio Aureliano Riveiro, la cual consiste en un abrigo de paño, con mangas y con una caperuza de la que cuelga una enorme "chiva".

Muchas de las prendas expuestas han sido también cedidas por particulares y socios, destacando una capa parda alistana confeccionada en el año 1909 y que estrenó el mozo alistano Antonio Pérez Mayor, de Ceadea, cuando ese año se casó con una moza de la localidad de Tolilla.

También una elegante chaqueta de caballero, procedente de la familia Santiago, de Sarracín de Aliste, datada a finales del Siglo XIX, y otra casaca procedente de Tola de Aliste, originaria de principios de 1900, así como chalecos y camisas que pertenecían a Alejandro Fernández, de Sejas de Aliste, y que fueron confeccionados a finales del Siglo XVIII.

Una de las prendas que más está llamando la atención es el "manto de crista" hecho con paños de lana de oveja y perteneciente a una moza soltera: se sabe que es de una soltera y no de una casada ya que la "crista" está hecha con hilos de colores.

Dos visitantes observan prendas expuestas en la exposición | CH. S.

Mención especial para el ancestral "tapabocas" que portaba el varón tanto en actos como para protegerse en el campo de las inclemencias atmosféricas. Los "tapabocas alistanos" se confeccionaban en los telares artesanos de pueblos como Nuez, La Torre y Lober tejiendo la lana sin teñir de ahí sus característicos colores pardos a veces con rayas blancas. Una vez tejidos se pisaban en los pisones o batanes de los ríos Frío, Aliste y Mena. Por su versatilidad era la principal prenda de abrigo para los hombres como alternativa a la capa parda. O mantas de pastor o la manta zamorana utilizada por las mujeres como prenda de abrigo y la "faja ombligal" de niño, así como refajos de mujer y de niña, tejidos con lana de oveja y que servían como prendas para abrigarse.

Se trata de un a iniciativa de la propia Asociación para la Promoción y Estudio de la Capa Alistana de Honras y Respeto y que cuenta con la colaboración oficial del Ayuntamiento de Alcañices que preside el alcalde David Carrión.

La muestra está custodiada, vigilada y guiada por los propios socios de Apeca. De momento está teniendo gran aceptación y así lo demuestran los comentarios plasmados en el libro de firmas. n

