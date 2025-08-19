Diputación de Zamora
Ahora Decide denuncia deficiencias en el servicio de reciclaje
Solicitan la contratación de una nueva empresa alegando que la actual no está recogiendo los contenedores
I. G.
Desde Ahora Decide piden a la Diputación de Zamora y a su Consorcio Provincial de Residuos que realice una contratación de urgencia de una empresa diferente a la contratada hasta ahora para la recogida de papel y envases en la provincia, pues consideran que esta adjudicataria "no viene prestando el servicio adecuadamente".
El partido político zamorano habla de "problemas de insalubridad que afectan a muchos pueblos de la provincia por la falta de recogida de los contenedores de papel y envases para su reciclaje".
Recuerdan desde Ahora Decide que la normativa vigente ampara la posibilidad de esta solución transitoria ante situaciones como la que se viene viviendo en los pueblos de nuestra provincia, "un problema que ya se viene dando todos los años durante estas fechas", aseguran, y que en el verano de 2025 "se ha visto muy incrementado sin que se hayan dado explicaciones concretas más allá de la posibilidad de ejercer algunas medidas sancionadoras contra la empresa encargada de la recogida de este tipo de residuos". Por eso, piden que se informe a los alcaldes. n
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Así ha sido la visita exprés de Pedro Sánchez a Molezuelas, en Zamora
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra
- Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real
- Un detenido como presunto autor del grave incendio de Puercas en Zamora