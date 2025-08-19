Ahora Decide denuncia deficiencias en el servicio de reciclaje

Desde Ahora Decide piden a la Diputación de Zamora y a su Consorcio Provincial de Residuos que realice una contratación de urgencia de una empresa diferente a la contratada hasta ahora para la recogida de papel y envases en la provincia, pues consideran que esta adjudicataria "no viene prestando el servicio adecuadamente".

El partido político zamorano habla de "problemas de insalubridad que afectan a muchos pueblos de la provincia por la falta de recogida de los contenedores de papel y envases para su reciclaje".

Recuerdan desde Ahora Decide que la normativa vigente ampara la posibilidad de esta solución transitoria ante situaciones como la que se viene viviendo en los pueblos de nuestra provincia, "un problema que ya se viene dando todos los años durante estas fechas", aseguran, y que en el verano de 2025 "se ha visto muy incrementado sin que se hayan dado explicaciones concretas más allá de la posibilidad de ejercer algunas medidas sancionadoras contra la empresa encargada de la recogida de este tipo de residuos". Por eso, piden que se informe a los alcaldes. n