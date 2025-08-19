Las 15 aeronaves y los avances por tierra de la noche permitirán un mayor control del incendio en Sanabria

Las aeronaves ya pueden volar sobre la zona de Sanabria afectada por el incendio de Porto. A diferencia del lunes, cuando el intenso humo impedía el trabajo de los medios aéreos, este martes el operativo puede actuar en un escenario distinto gracias a la bajada de las temperaturas. "Los 15 medios aéreos disponibles reanudan su actividad y, unido al trabajo relizado durante la noche en el que se han efectuado trabajos de prevención mediante desbroces y fuego técnico, permitirá tener un mayor control sobre le incendio" ha asegura el delegado de la Junta, Fernando Prada.

Durante la noche, maquinaria pesada de la Junta y de la UME ha estado trabajando intensamente en el entorno de la Laguna de Peces realizando varios contrafuegos y cortafuegos.

Trabajos del operativo de la Junta durante la noche en Sanabria / Cedida

El lunes se desalojaron 583 personas de las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, San Ciprián, Cerdillo, Coso, Murias, Rábano de Sanabria, Barrio de Rábano, San Justo, Doney de la Requejada y el campamento de Doney.

Paraje de Tejos / Araceli Saavedra

Continúan desalojadas diez localidades. En el albuerge del Centro de Transportes de Benavente han pernoctado 142 personas y han sido alojadas en la residencia de la Junta 21 personas debido a su edad avanzada o a la movilidad reducida. "Todos se encuentran bien y con deseo de retornar a sus viviendas" precisó el delegado.

Se mantienen las limitaciones en el acceso al Lago, en especial subida a la Laguna de Peces, que permanece cortada.

A esta hora el incendio no ha afectado a ninguna de las localidades que se encuentran desalojadas.