Sanabria, en alerta: cuatro localidades confinadas, cortes de carreteras y riesgo de evacuación

Una vez que los incendios de Puercas (Aliste) y Molezuelas de la Carballeda (en su vertiente zamorana) han pasado a estar bajo control, todas las miradas de la provincia apuntan hacia la comarca de Sanabria, donde continúan activos el incendio de Castromil y el de Porto (ambos de nivel 2), que desde primera hora de la tarde del domingo cobraba mucha fuerza.

Incendio en Porto / Araceli Saavedra

La situación es tal que Protección Civil ha enviado un mensaje de emergencia a través del sistema ES-Alert para avisar del "grave peligro" por incendio forestal en Sanabria. Las localidades próximas al Lago de Sanabria habrán de estar preparadas ante una "previsible evacuación", por lo que en estos momentos las carreteras son solo en sentido de salida. Ahora mismo, en la zona se estima la presencia de unas 8.000 personas. El Centro de Transportes de Benavente es el lugar de acogida para los evacuados que necesiten cobijo.

Mensaje de alerta enviado por Protección Civil / Protección Civil

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Galende ha emitido un comunicado para compartir las medidas de emergencia que se han tomado "para garantizar la seguridad de la población y facilitar las labores de intervención". En primer lugar, se ha confinado las localidades de San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Ribadelago y Pedrazales, cuyo acceso queda prohibido desde la Casa del Parque. El consistorio recomienda no acudir a ninguna localidad con acceso a través de dicha carretera.

A primera hora de la mañana se diseñó el plan de actuación de medios aéreos y terrestres para actuar durante el día. Al igual que en las jornadas anteriores, el lago de Sanabria se seguirá utilizando para el suministro de los aviones y medios aéreos que operarán en la zona a lo largo de la mañana, por lo que se pide a los ciudadanos colaboración y seguir en todo momento las indicaciones de la Guardia Civil.

Carreteras cortadas

La ZA-103, la "carretera de la Laguna de los Peces", está cortada en ambos sentidos. Únicamente se permite el acceso de los ganaderos bajo sus responsabilidad. La previsión del corte está estimada entre seis y ocho horas. En este caso no existen desvíos alternativos por no existir, ha comunicado la subdelegación del Gobierno de Zamora. El CECOPI también ha decretado el cierre de la ZA-104 desde la Casa del Parque del Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, en el término de Rabanillo, hasta el Lago de Sanabria. También, la ZA-P-2664 en su cruce con la ZA-P-2261.

GALERÍA | Puesto de mando avanzado de la Guardia Civil en Sanabria / Araceli Saavedra

Medios de extinción asignados

Según el sistema de información diaria de incendios forestales de la Junta de Castilla y León, en estos momentos el incendio de Porto tiene 79 medios asignados: 25 unidades de campo, 39 terrestres, 8 helicópteros/hidroaviones y 7 de otro origen. Por su parte, el fuego localizado en Castromil, en el municipio de Hermisende, cuenta en estos momentos con 41 medios: 18 unidades de campo, 17 terrestres y 6 unidades aéreas.