Un recital de María Milian Prieto abre la Semana Cultural en Fresno de Sayago
La artista de ascendencia fresdeña ofreció un variado repertorio e interpretó versiones de conocidos cantautores y bandas
Con un recital de música ofrecido por la artista María Milian Prieto, Fresno de Sayago ha inaugurado la XXIV edición de su Semana Cultural. Numerosos vecinos siguieron la actuación de la artista, natural de Zaragoza, pero de ascendencia fresdeña.
Guitarra acústica en mano, la joven deleitó al público con un variado repertorio de canciones. Los vecinos que asistieron al concierto pudieron disfrutar con versiones de canciones de conocidos cantautores y bandas, que interpretó Milian Prieto.
Así, durante el recital sonaron versiones de canciones de Joaquín Sabina o José Antonio Labordeta y éxitos de grupos como Los Delinquentes, Amaral, Pereza o Siloé, entre otros.
Los vecinos y los "hijos" del pueblo que regresan a Fresno de Sayago durante las vacaciones disfrutaron de un brillante espectáculo. El concierto animó el primer día de la XXIV Semana Cultural, que hasta el 24 de agosto se celebra en Fresno de Sayago.
Suscríbete para seguir leyendo
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Alarma por un nuevo incendio, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde: 'estamos muy angustiados
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas
- El incendio de Puercas reaviva el 'infierno' en la Sierra de la Culebra