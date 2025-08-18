Un recital de María Milian Prieto abre la Semana Cultural en Fresno de Sayago

Con un recital de música ofrecido por la artista María Milian Prieto, Fresno de Sayago ha inaugurado la XXIV edición de su Semana Cultural. Numerosos vecinos siguieron la actuación de la artista, natural de Zaragoza, pero de ascendencia fresdeña.

Guitarra acústica en mano, la joven deleitó al público con un variado repertorio de canciones. Los vecinos que asistieron al concierto pudieron disfrutar con versiones de canciones de conocidos cantautores y bandas, que interpretó Milian Prieto.

Así, durante el recital sonaron versiones de canciones de Joaquín Sabina o José Antonio Labordeta y éxitos de grupos como Los Delinquentes, Amaral, Pereza o Siloé, entre otros.

Los vecinos y los "hijos" del pueblo que regresan a Fresno de Sayago durante las vacaciones disfrutaron de un brillante espectáculo. El concierto animó el primer día de la XXIV Semana Cultural, que hasta el 24 de agosto se celebra en Fresno de Sayago.

