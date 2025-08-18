Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real

Termina la contención y arranca la extinción: lucha cara a cara contra el fuego

El operativo de la Junta de Castilla y León da por terminadas las tareas de contención y comienza a encarar el fuego de manera directa, de acuerdo con las últimas informaciones facilitadas a este diario desde el puesto de mando avanzado.

Tras varias horas de intensa lucha, los trabajadores del dispositivo han sacado a los cascos urbanos del peligro, aunque un cambio de las condiciones del viento podría devolver todo a la casilla inicial. Todo el trabajo ha sido desarrollado desde tierra, desde donde ahora se trata de extinguir las llamas.