Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real

La herramienta permite consultar el perímetro aproximado de los fuegos

Perímetro del incendio en Porto de Sanabria, según Google Maps.

Perímetro del incendio en Porto de Sanabria, según Google Maps. / GM

Ana Arias

Google Maps no solo nos guía en los viajes indicándonos la ruta más indicada, sino que también nos permite seguir en tiempo real la evolución de los incendios que durante los últimos días han arrasado más de 200.000 hectáreas en España, miles de ellas en Zamora.

Pasos para ver los incendios en Google Maps

  • Para activar esta opción, solo tenemos que entrar en la herramienta desde nuestro ordenador o dispositivo móvil (móvil, tablet).
  • Una vez dentro, en el buscador, indicaremos la zona que queremos observar. Por ejemplo: Porto de Sanabria.
  • A continuación, aparecerá un apartado llamado 'Capas', representado por un icono de dos cuadrados superpuestos, donde podremos elegir el tipo de mapa que queremos, es decir, la vista: estándar, en satélite, en relieve... Elegiremos cualquiera de ellas.
Icono de las 'Capas' de Google Maps desde el móvil.

Icono de las 'Capas' de Google Maps desde el móvil. / GM

Ubicación de las capas en Google Maps, desde un ordenador.

Ubicación de las capas en Google Maps, desde un ordenador. / GM

  • En el mismo apartado de Capas, se visualiza otra sección denominada 'Detalles del mapa' para superponer otra vista más detallada sobre el mapa inicial. Entre las opciones (transporte público, tráfico, bicicleta, street view, calidad del aire o 3D) encontraremos la de incendios forestales. Hacemos clic.

Vista desde el móvil para activar la vista de incendios forestales en Google Maps.

Vista desde el móvil para activar la vista de incendios forestales en Google Maps. / GM

Así puedes visualizar los incendios forestales en Google Maps.

Así puedes visualizar los incendios forestales en Google Maps (vista desde el ordenador). / GM

  • A partir de ahora podremos explorar en tiempo real (la actualización es prácticamente continua) de la evolución de los incendios y hacernos una idea de la superficie arrasada por el fuego, sombreada en color rojo.
