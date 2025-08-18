Así puedes ver en Google Maps el avance de los incendios en tiempo real
La herramienta permite consultar el perímetro aproximado de los fuegos
Google Maps no solo nos guía en los viajes indicándonos la ruta más indicada, sino que también nos permite seguir en tiempo real la evolución de los incendios que durante los últimos días han arrasado más de 200.000 hectáreas en España, miles de ellas en Zamora.
Pasos para ver los incendios en Google Maps
- Para activar esta opción, solo tenemos que entrar en la herramienta desde nuestro ordenador o dispositivo móvil (móvil, tablet).
- Una vez dentro, en el buscador, indicaremos la zona que queremos observar. Por ejemplo: Porto de Sanabria.
- A continuación, aparecerá un apartado llamado 'Capas', representado por un icono de dos cuadrados superpuestos, donde podremos elegir el tipo de mapa que queremos, es decir, la vista: estándar, en satélite, en relieve... Elegiremos cualquiera de ellas.
- En el mismo apartado de Capas, se visualiza otra sección denominada 'Detalles del mapa' para superponer otra vista más detallada sobre el mapa inicial. Entre las opciones (transporte público, tráfico, bicicleta, street view, calidad del aire o 3D) encontraremos la de incendios forestales. Hacemos clic.
- A partir de ahora podremos explorar en tiempo real (la actualización es prácticamente continua) de la evolución de los incendios y hacernos una idea de la superficie arrasada por el fuego, sombreada en color rojo.
El dolor de los sanabreses amenazados por el fuego: "Es una desgracia; toda esta zona vive de la sierra".
La amenaza del fuego, y sobre todo el ambiente irrespirable creado por el humo, deja el entorno del Lago de Sanabria y sus pueblos como un escenario fantasma.
Termina la contención y arranca la extinción: lucha cara a cara contra el fuego
El operativo de la Junta de Castilla y León da por terminadas las tareas de contención y comienza a encarar el fuego de manera directa, de acuerdo con las últimas informaciones facilitadas a este diario desde el puesto de mando avanzado.
Tras varias horas de intensa lucha, los trabajadores del dispositivo han sacado a los cascos urbanos del peligro, aunque un cambio de las condiciones del viento podría devolver todo a la casilla inicial. Todo el trabajo ha sido desarrollado desde tierra, desde donde ahora se trata de extinguir las llamas.
Medio millar de plazas habilitadas en Benavente
En el Centro de Transportes de Benavente, bajo la coordinación del Ayuntamiento de Benavente, el número de plazas habilitadas se eleva a 545 plazas, de las cuales se ocupan más de 200 en estos momentos.
Manifestación en León por la gestión de los incendios
Un millar de personas piden en León la dimisión de Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios. También exigen al Gobierno de España que “tome el control” ante la “inoperancia” de la Junta de Castilla y León.
Los manifestantes han coreado consignas como ‘Quiñones dimisión’, ‘El fuego arrasa, la Junta fracasa’, ‘Quiñones a los fogones’, ‘La prevención es la solución’ o ‘Esta es nuestra Dana; Quiñones es Mazón’ y exhibido pancartas en las que se podía leer ‘Para que el monte no arda se necesitan más cabras en el monte y menos cabrones en los despachos’ o ‘Nos estáis quemando por encima de vuestras posibilidades’.
La cabeza de uno de los frentes de Porto continúa sin control
Mariano Rodríguez, jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Zamora, reconoce que ha sido un "día muy complicado" en el incendio de Porto de Sanabria. "Después de luchar mucho se ha logrado parar gran parte del frente, pero la cabeza que se dirigía hacia el Lago de Sanabria ha estado descontrolada y ha sido imposible regularla", ha explicado.
Este avance ha obligado a desalojar las localidades del entorno del Lago de Sanabria y San Ciprián. "Por suerte, hemos logrado que el incendio no llegue a los pueblos, pero está cerca. Veremos cómo evoluciona y qué podemos hacer esta noche".
