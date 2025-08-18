El pequeño gran ejemplo de un pueblecito de Zamora con la prevención de incendios

En un momento de gran incertidumbre y preocupación por la oleada de incendios que azotan al país, y también a la provincia de Zamora, bien merece destacar el gesto de los vecinos y veraneantes del pequeño pueblo zamorano de Valleluengo (municipio de Rionegro del Puente), en la comarca de La Carballeda.

"Teniendo en cuenta la evolución de los incendios en nuestra provincia y limítrofes hemos decidido realizar de manera voluntaria y altruista una limpieza del pueblo y del monte para recoger todos aquellos objetos que pudieran ser motivo de incendio" apuntan los voluntarios de este elogiable gesto.

Basura recogida en Valleluengo / Cedida

Se han recogido objetos de todo tipo entre los que destacan botellas de vidrio y latas, hasta contabilizar unos 2.000 kilos de basuraleza. Han participado vecinos del pueblo y veraneantes de todas las edades, repartidos por diferentes zonas para limpiar la mayor superficie posible.

"Queríamos aprovechar para concienciar a todos aquellos que paran a menerendar en zonas de sombra cercanas a la carretera y abandonan allí su basura. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro entorno. Pedimos también a las autoridades que mantengan los montes limpios para reducir al máximo el riesgo de incendios" apuntan desde el pueblo de Valleluengo.

Suscríbete para seguir leyendo