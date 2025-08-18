El pequeño gran ejemplo de un pueblecito de Zamora con la prevención de incendios
Vecinos y veraneantes de Valleluengo recogen unos 2.000 kilos de basura durante una mañana de limpieza del pueblo y el monte
En un momento de gran incertidumbre y preocupación por la oleada de incendios que azotan al país, y también a la provincia de Zamora, bien merece destacar el gesto de los vecinos y veraneantes del pequeño pueblo zamorano de Valleluengo (municipio de Rionegro del Puente), en la comarca de La Carballeda.
"Teniendo en cuenta la evolución de los incendios en nuestra provincia y limítrofes hemos decidido realizar de manera voluntaria y altruista una limpieza del pueblo y del monte para recoger todos aquellos objetos que pudieran ser motivo de incendio" apuntan los voluntarios de este elogiable gesto.
Se han recogido objetos de todo tipo entre los que destacan botellas de vidrio y latas, hasta contabilizar unos 2.000 kilos de basuraleza. Han participado vecinos del pueblo y veraneantes de todas las edades, repartidos por diferentes zonas para limpiar la mayor superficie posible.
"Queríamos aprovechar para concienciar a todos aquellos que paran a menerendar en zonas de sombra cercanas a la carretera y abandonan allí su basura. Hoy más que nunca tenemos la responsabilidad de cuidar y proteger nuestro entorno. Pedimos también a las autoridades que mantengan los montes limpios para reducir al máximo el riesgo de incendios" apuntan desde el pueblo de Valleluengo.
