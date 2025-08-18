Nuez revive el "baile de la medida"

La indumentaria tradicional alistana ha sido un año más una de las grandes protagonistas en las fiestas patronales de Nuez de Aliste en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, un pueblo considerado por los expertos y los profanos en la materia como una de las mayores cunas y fuentes del folclore en toda la Raya de España y Portugal, gracias a que la mayoría de su moradores han sido, son y seguirán siendo personas convertidas por méritos propios, al conservar los valores heredados, en enciclopedias vivas de la cultura tradicional alistana.

El folclore volvía a ser el alma, corazón y vida de unos festejos cercanos, del pueblo y para el pueblo, dirigidos a todos los gustos y edades, que han contado con la presencia, la participación y la actuación de dos de los grupos que ahora mismo son un referente de los coros y danzas en la comarca: Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos y la agrupación folclórica "Manteos y Monteras" entre cuyos folcloristas hay hombres y mujeres de Nuez de Aliste.

Si bien, tanto a Aulas de Aliste y Tras os Montes como a "Manteos y Monteras" se les conoce principalmente por las danzas, coros y tonadas al son de las gaitas de fole, dulzainas y tamboriles, directamente ellos han sido los grandes artífices de rescatar de los viejos baúles y arcas una indumentaria tradicional que dormía en silencio y oscuridad el sueño de los justos condenada la mayoría de las veces a perecer a manos de la temida polilla.

Gaitero de fole ameniza la tarde de fiestas en Nuez. | CH. S.

Si la música alegra el alma, a los vecinos y allegados de Nuez se le iluminaron los ojos ante tanta variedad y cantidad de antiguas prendas desde los manteos y gabachas de todos los colores, a faldriqueras, pañuelos merinos, mandiles de picote, camisas de lino bordadas y zapatos de oreja. Lucidos por niños aún en la tierna infancia hasta abuelos octogenarios mostrando y demostrando que la belleza no entiende de edades y menos aun cuando se trata de la indumentaria alistana. Un momento ideal para las espampas de Benita Fernández Domínguez.

Este año uno de los grandes atractivos estuvo en el novedoso concierto de Alejandro Domínguez Méndez, nacido en Nuez en la primavera de 1951, que se casó con Gloria Beatriz Fernández Mateos el 15 de junio de 1975 y, a raíz de la reciente celebración de sus bodas de oro matrimoniales, sus familiares, paisanos y allegados lograron convencerle para que cantara en público lo que tantas veces hace en privado. Durante la pandemia se hizo famoso con sus cantos alistanos como "Alestano Zoela": una memoria viva con su dominio del cantar de ronda, del de arada y del ya totalmente olvidado repertorio religioso antiguo, un tesoro que ha de ser reconocido y venerado. Estuvo acompañado al tambor por Francisco Moldón de Ferreras de Arriba.

Para las verbenas populares y veladas nocturnas se ha contado este año con las actuaciones de las orquestas "Kronos" y "M3 Show", el grupo de rock "Xfitos" y los DJ Marc, Iván Rodríguez y Gonmarrr para animar el cotarro hasta altas horas de la madrugada.

Concurso de postres tras la cena popular de panceta a la brasa a cargo de el coto de caza Virgen de la Asunción. | CH. S.

A nivel gastronómico, el coto de caza Virgen de la Asunción ofrecía una cena popular a base de panceta a la brasa en la Fuente de Ricasenda y una calderetada en La Moral. Exitoso fue así mismo el concurso de postres con muy alto nivel. En cuanto a cultura, Cristina Manías Fraile fue la encargada de ofrecer una ponencia sobre las heroínas cotidianas (la mujer en Aliste en tiempos pasados) y Alberto Zamorano Cuesta disertaba "entre la presencia y el olvido".

Cada año Nuez revive durante sus fiestas el ancestral "baile de la medida", que antaño tenía lugar en todos los pueblos alistanos durante las bodas cuando al atardecer los novios y los padrinos, las novias y las madrinas, convidaban a todo el pueblo a vino, pan y dulces. La tradición consiste en bailar alrededor de una cántara de vino sobre la que se coloca un plato y una jarra o un vaso sobre la que hay que bailar y saltar sin derramar el morapio.

Nuez ha logrado un año más desarrollar en armonía y convivencia unos festejos donde como cada año las familias han disfrutado y se lo han pasado en grande venerando a la Virgen de la Asunción.

