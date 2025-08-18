Incendio en Sanabria: Alrededor de 8.000 personas confinadas y preparadas ante una posible evacuación

El avance del incendio de Porto hacia la Laguna de los Peces ha obligado a solicitar a los vecinos que se encuentran en los pueblos de la zona, alrededor de 8.000 personas, a que se confinen y a que estén preparados por si fuera necesaria su evacuación hasta el Centro de Transportes de Benavente.

El delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, ha reconocido este lunes que la situación provocada por la propagación del incendio de Porto es compleja y que, en estos momentos, el frente se aproxima a San Martín de Castañeda y al entorno del lago de Sanabria.

En la zona trabaja un amplio dispositivo de medios para intentar contener el avance del incendio y en la Laguna de los Peces se están adecuando cortafuegos con maquinaria pesada con la “esperanza” de que pueda ser controlado.

A pesar del descenso de cinco o seis grados de la temperatura, el viento cambiante se han convertido en el “principal enemigo” del incendio y de los medios que trabajan sobre el terreno. Por otra parte, el delegado territorial de la Junta precisó que se ha decidido enviar un mensaje a la población a través del sistema ES-ALERT para que los vecinos permanezcan confinados y preparados por si fuera necesaria su evacuación, desalojo que ya se ha llevado a cabo en campings de la zona como el de Ensidesa, en el que se encontraban acampados vecinos de Avilés, y el de Los Robles.

En estos momentos, las localidades afectadas son San Martín de Castañeda, Vigo de Sanabria, Murias, San Ciprián, Coso, Cerdillo, Trefacio, Pedrazales, Galende, Quintana de Sanabria, Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo y todos los pueblos próximos.

Ante la recomendación del confinamiento, algunas personas que disfrutaban de sus vacaciones en Vigo de Sanabria y en San Martín de Castañeda han iniciado el abandono de los pueblos y han adelantado su regreso, mayoritariamente, a Madrid.

Ante una posible evacuación, ya están preparados varios autobuses para trasladar a los vecinos al Centro de Transportes de Benavente, ya que su realojo en otra ubicación en Sanabria podría ser perjudicial por la gran cantidad de humo acumulada en la zona.

En este sentido, Prada confirmó que tanto los servicios de Urgencias del centro de salud de Puebla como del Hospital de Benavente están preparados por si fuera necesario atender a algún vecino. La complicada situación provocada por el incendio de Porto ha obligado a la Guardia Civil a proceder al corte de la carretera de acceso al Lago de Sanabria desde la rotonda de El Puente, así como la de Trefacio.

Por otra parte, el delegado territorial de la Junta confirmó que las 105 personas que decidieron abandonar Porto y que permanecían en Puebla de Sanabria ya pueden regresar a sus hogares.

Respecto al resto de incendios de la provincia, Prada señaló que el de Molezuelas permanece en nivel de gravedad 1 y a pesar del incendio “intencionado” provocado ayer en Cubo de Benavente. En este punto, destacó la colaboración de agricultores y ganaderos que están refrescando la zona para evitar que el fuego se reactive.

En cuanto al fuego declarado ayer en Mahíde, ya está extinguido, mientras que el índice de gravedad del incendio de Castromil ha bajado a nivel 1.