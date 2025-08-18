Fermoselle aporta su granito de arena en la lucha contra el cáncer
Este miércoles, 20 de agosto, se celebra una Marcha por la Vida
I. G.
Fermoselle aporta su granito de arena en la lucha contra el cáncer. La cuestación en el municipio, donde la Asociación Española Contra el Cáncer de Zamora cuenta con un grupo de voluntarios, se desarrolló con buena acogida.
No es la única iniciativa. Este miércoles, día 20, Fermoselle celebra una Marcha por la vida y contra el cáncer, con salida a las 10.30 horas de la Plaza Mayor de la villa sayaguesa. El paseo solidario cuenta con el apoyo de negocios, empresas, bodegas y asociaciones de Fermoselle.
Además, se están vendiendo camisetas para la marcha y este lunes se ha llegado a las 600 vendidas. El coste de inscripción en la marcha, con camiseta y avituallamiento es de de 8 euros.
