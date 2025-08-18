Ecologistas Zamora solicita al Gobierno la declaración de Nivel 3 para los incendios de Alta Sanabria

Ecologistas Zamora ha solicitado formalmente al Gobierno de España que asuma la gestión del incendio de Porto que se ha extendido por la sierra y ha provocado la evacuación de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria y el confinamiento de numerosas poblaciones del entorno del Lago.

Para ello reclaman "de manera urgente" la declaración de Nivel 3 y que se active "de inmediato la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), junto con otros recursos estatales deapoyo aéreo, terrestre y sanitario". Y que se garantice la coordinación directa y eficaz entre el Gobierno central, la Comunidad Autónoma de Castilla y León y losayuntamientos afectados, en beneficio de la seguridad ciudadana y la protección del medio ambiente.

Argumentan que en la alta Sanabria "se está produciendo un grave incendio de gran extensión y virulencia que amenaza a poblaciones enteras, infraestructuras, así como a espacios naturales de alto valor ecológico, como es el Parque Natural del Lago de Sanabria, Sierras Segundera y de Porto y alrededores". Y que la magnitud de este incendio" supera la capacidad de respuesta de los medios locales y autonómicos, comprometiendo laseguridad de la población y la protección de bienes esenciales".

Que el incendio ha obligado a evacuar distintas localidades y existe una alerta a nivel nacional sobre el acceso al Parque Natural del lago de Sanabria, Sierras Segundera y de Porto y alrededores, integrado en la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica.

Que hay una "prolongada alerta sobre los efectos nocivos de respirar al aire libre, con consecuencias muy graves sobrepoblación vulnerable".

Ecologistas Zamora apunta además que "los medios empleados están desbordados y exhaustos, lo cual implica poner en peligro innecesariamente a un personal de extinción en condiciones laborales pésimas, en contra de la de Prevención de RiesgosLaborales".

Hechos que a jucio de la organización son suficientes, ya que se debe declarar la situación de emergencia de interés nacional (nivel 3) cuando la gravedad de la situación requiera lamovilización de recursos estatales extraordinarios. "Conforme al artículo 28 de la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, corresponde al Gobierno declarar lasituación de emergencia de interés nacional (nivel 3), lo que habilita la movilización de la Unidad Militar de Emergencias(UME) y otros recursos estatales".