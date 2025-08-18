Un detenido por el hurto de material de riego en un pueblo de Zamora

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación "Aspersorme", han procedido a la detención en la provincia vallisoletana de una persona por delito de hurto de material agrícola al sustraer cerca de 398 tubos de riego, 81 aspersores y seis cabezas de aspersor de una explotación agrícola ubicada en la comarca zamorana de Tierra del Vino. Además, se investiga a otras dos personas por un supuesto delito de receptación.

La operación, según detalla la Benemérita en un comunicado, se inició ante el incremento de robos en explotaciones agrícolas, especialmente de sistemas de riego. La Guardia Civil comenzó una serie de investigaciones en colaboración con agricultores de la zona, quienes aportaron valiosa información.

Gracias a estas gestiones, se detectó una parcela en el término municipal de La Seca, en la provincia de Valladolid donde se almacenaba material agrícola presuntamente robado. Se identificó a una persona que frecuentaba el lugar y que publicaba anuncios de venta de dicho material en plataformas digitales, sin constar como titular de ninguna explotación agrícola.

Tras varias vigilancias, el 1 de agosto se observó un camión cargando una gran cantidad de tubos de riego en la parcela. Los agentes inspeccionaron el lugar, identificando al propietario del terreno y a dos operarios que afirmaron pertenecer a una empresa familiar dedicada a la compraventa de material agrícola. Sin embargo, no presentaron documentación que acreditara la legalidad de la transacción.

El titular de la parcela ofreció versiones contradictorias sobre la procedencia del material, por lo que se procedió a la aprehensión de 398 tubos de riego de aluminio, 81 aspersores de las marcas RKD y Riegos Castilla y seis cabezas de aspersor.

Posteriormente, se recibió la denuncia de un agricultor de una localidad de la comarca de Tierra del Vino, quien confirmó que el material incautado coincidía plenamente con el sustraído entre el 28 de julio y el 1 de agosto en su explotación.

Con estos indicios, se procedió a la detención de una persona por hurto, y a la toma de declaración como investigados a los dos operarios del camión en Salamanca.

Gracias a la rápida intervención de la Guardia Civil, se evitó la consumación de la transacción ilícita y se logró recuperar y devolver el material robado a su legítimo propietario.

Suscríbete para seguir leyendo