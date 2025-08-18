Bomberos forestales en Sanabria: “El comportamiento del fuego no es normal”
Profesionales del operativo de extinción piden a los vecinos que no se desplacen por las carreteras para favorecer la movilidad de los medios
El delegado territorial de la Junta responde a las críticas sobre los medios desplegados en los incendios y asegura que "la precariedad no existe"
“El comportamiento del fuego no es normal”. Así lo confirman bomberos forestales que trabajan en la contención y extinción del incendio declarado en Porto y que avanza hacia la Laguna de los Peces, lo que ha obligado a pedir el confinamiento de los vecinos de varias localidades de Sanabria y a que estén preparados por si fuera necesaria su evacuación.
Los bomberos confían en que las condiciones meteorológicas “cambien” a lo largo de la jornada de este lunes y permitan acometer las labores necesarias para mitigar el avance de las llamas. Y es que, según el relato de bomberos forestales, hasta ahora" solo se ha podido trabajar de noche" porque “a partir de las 12 o la una del mediodía el fuego avanzaba muy rápido”.
Por otra parte, los bomberos señalan que los motivos de la recomendación de confinamiento por la que se solicita que los vecinos no abandonen sus hogares ni que se desplacen, es el intenso humo que se acumula en la zona y la necesidad de que las carreteras estén despejadas para permitir la circulación de los medios del operativo de extinción de incendios desplegados en la zona.
En este punto, aseguran que el pasado domingo bomberos se quedaron “atascados” a la hora de intentar acceder a Porto, localidad a la que también se desplazaron los ganaderos a los que comprenden los profesionales del operativo del extinción porque "lógicamente querían salvar su ganado".
Para evitar situaciones similares, instan a los vecinos a que acaten las recomendaciones y no se desplacen por las carreteras de la zona para facilitar la movilidad de los medios de extinción de incendios.
A las críticas sobre la escasez de medios se ha referido este lunes el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada, quien ha asegurado que “la precariedad no existe”. No obstante, ha reconocido la complejidad de los trabajos de extinción y ha destacado la profesionalidad del operativo desplegado en la provincia de Zamora y en el resto de Castilla y León.
Por último, resaltó el “compromiso” de los profesionales que integran el operativo que siguen trabajando y “multiplicándose en todos los sitios” para extinguir los incendios registrados en la provincia.
