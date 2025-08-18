Dos albergues, a disposición de los peregrinos por los incendios de Zamora

La Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago ha instado a los peregrinos que recorren la provincia que recaben previamente toda la información necesaria sobre la situación de los incendios que afectan a distintas zonas de Zamora y ofrece sus albergues para que pernocten los días que precisen, en lugar de una noche como es la costumbre.

Destaca el colectivo que los incendios que azotan la provincia también están afectando a los peregrinos que recorren algunas de las rutas del Camino de Santiago.

Ante los incendios que afectaron a la comarca de Aliste, los albergues de Fontanillas de Castro y los beatos de Tábara transmitieron a los peregrinos la información facilitada por la Guardia Civil y, en algunos casos, se recomendó continuar el viaje a través de la vía de la Plata, para enlazar en Astorga con el camino francés para no interrumpir su peregrinación. Y es que, en el caso del albergue de Tábara tuvo que ser utilizado para acoger a vecinos desalojados de Sesnández.

En cuanto a los incendios que han afectado a La Canda y a algunos pueblos de Orense próximos a la provincia, la asociación recomendó a los peregrinos que continuaran el camino por Astorga para enlanzar con el camino francés por el intenso humo.

No obstante, el camino francés también se ha visto afectado por los incendios, por lo que la asociación recomienda a los peregrinos que se informen previamente antes de proseguir el recorrido y pone a su disposición los albergues de Fontanillas de Castro en la vía de la Plata y el de los beatos de Tábara en el camino sanabrés, en los que podrán permanecer "los días que sean necesarios".

Suscríbete para seguir leyendo