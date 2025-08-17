Los vecinos de la Alta Sanabria acorralados por el fuego piden "auxilio"

Ante la situación de caos provocada por los incendios, por el corte de luz y por la falta de cobertura de televisión y teléfono en Pías, Barjacoba, Villanueva de la Sierra y Porto de Sanabria, los vecinos han reclamado "auxilio" a las distintas administraciones.

Así se lo han transmitido a la formación Ahora Decide, que en un comunicado ha asegurado que la falta de cobertura telefónica supone un problema importante para los vecinos, porque les impide establecer comunicación con los pueblos vecinos para conocer con detalle la evolución del fuego, situación que genera "miedo" entre sus habitantes que para poder hablar por teléfono, a veces tienen que recorrer un kilómetro. En cuanto al suministro eléctrico, se recuperó sobre las 23.30 horas de la pasada noche, "pero nadie les ha dado explicaciones".

Además, según Ahora Decide, los vecinos "se sienten solos" y transmiten que "parece que no hay gobierno" y que no hay instituciones que velen por las necesidades de las personas que han decidido vivir en la alta montaña de Sanabria.

Por los motivos expuestos, los vecinos exigen para sus pueblos cortafuegos perimetrales que impidan que el fuego llegue a las casas y a las naves. En este punto, destacó que Barjacoba solamente cuenta con una vía de entrada y salida y que el pueblo está rodeado de monte, mientras que en el entorno de Pías existe un robledal, por lo que en ambas localidades, "la entrada del fuego puede ser mortal". Por su parte, Villanueva de la Sierra, en opinión de la formación, "necesita cortafuegos limpios en la Sierra Segundera" para impedir que el fuego avance hacia la localidad, "no cortafuegos abandonados durante años"

Por otra parte, vecinos de Alta Sanabria han transmitido a Ahora Decide su preocupación por dos problemas que pueden surgir en época de lluvias, en alusión al arrastre de cenizas que podría contaminar las aguas del río Bibei y el de una parte importante de la capa vegetal de tierra productiva de las zonas quemadas, "que puede transformar grandes superficies en desiertos".

Por este motivo, instan a la Junta a una rápida reforestación con especies autóctonas que fijen la tierra al suelo, aunque también piden a la Confederación Hidrográfica del Duero la limpieza de las márgenes del Bibei a su paso por los pueblos.

Del mismo modo, reclaman a la Junta que permita desbrozar a los residentes de los pueblos "como han hecho toda la vida" y no comprenden que sea necesario solicitar permisos para eliminar zarzas de espacios potencialmente peligrosos o de parcelas de su propiedad situadas junto a casas o naves.

Además, solicitan ayuda inmediata para los ganaderos que se han quedado sin pasto con el que poder alimentar a sus animales e insta a la Junta a que impida la eliminación de las ayudas PAC en las zonas quemadas porque "los agricultores y ganaderos no tienen culpa de este desastre que puede ser su ruina"

Recuerda Ahora Decide que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León otorga competencias exclusivas a la comunidad en ordenación del territorio, agricultura, ganadería, desarrollo rural y tratamiento especial de las zonas de montaña en su artículo setenta, y, por tanto, es la Junta de Castilla y León sobre todo, la que tiene la obligación y las competencias en atender las peticiones de los habitantes de esta sierra.

Los vecinos también reclaman que no se vuelvan a plantar pinos en el entorno de los pueblos y destacan que hay una unidad vital entre los pueblos zamoranos de esta zona y los pueblos gallegos, "unidad que significa colaboración y ayuda mutua cuando se presenta un gran incendio y las administraciones tardan en reaccionar", al margen de una "unidad que ha salvado estos pueblos por ahora".

Por último, según Ahora Decide, los vecinos" no entienden por qué arde todo" y se preguntan "si hay alguien por detrás que le interesa que esta preciosa zona se convierta en cenizas".

