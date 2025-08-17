¿Qué es una Romeo, una Charlie o un HK? Significado del vocabulario relacionado con los incendios
Hotel, Delta, Cecopi... siglas y términos para comprender mejor los medios del operativo contra el fuego
- Aa: Avión Anfibio de 3.100 litros de capacidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Se trata de aeronaves ligeras con una maniobrabilidad intermedia pero que poseen la capacidad de poder cargar agua tanto en tierra como en superficies continuas de agua.
- AA: Avión Anfibio de 5.500 litros de capacidad, del MITECO, carga en embalse.
- ACO: Avión de coordinación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
- ACT: Avión de Carga en Tierra del MAPAMA de 3.100 litros de capacidad. Se trata de aviones ligeros, maniobrables y versátiles diseñados en exclusiva para despegar de sus bases con la carga de agua hacia el incendio, regresando a su punto de carga tras la suelta. Están diseñados principalmente para la intervención en incendios forestales.
- AM: Agente Medioambiental y Forestal.
- BRIF: Cuadrillas helitransportadas contratadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Todas ellas disponen de vehículo todoterreno asociado.
- CAM: Centro Autonómico de Mando.
- CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial.
- CECOPIA: El Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico.
- CHARLIE: Autobomba todo terreno de extinción. Camión todoterreno con depósito de 3.000 a 5.000 litros y bomba de impulsión. Es el medio más utilizado para transportar y aplicar agua en la extinción mediante tendidos de manguera, engloba al vehículo, sus materiales y los profesionales que los manejan.
- CMA: Celador de Medio Ambiente.
- CPM: Centro Provincial de Mando.
- DELTA: Maquinaria pesada (Buldócer) o retén de maquinaria. Se compone de góndola, buldócer, vehículo todo terreno y dos conductores/maquinistas. Su papel es clave en la prevención de incendios abriendo cortafuegos y en la extinción abriendo líneas de defensa de gran amplitud y homogeneidad, además de ser muy útiles trabajando conjuntamente con otros medios en la extinción en asegurar el perímetro para evitar reproducciones.
- DTE: Director Técnico de Extinción.
- ELIF: Cuadrilla de Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales. Son cuadrillas helitransportadas, es decir, se trasladan en los helicópteros. Se componen de un técnico o capataz y 4 a 7 peones especialistas. Disponen de vehículo todoterreno asociado. Su intervención en a emergencia tras la detección es muy rápida debido a su medio transporte, actuando en la mayor parte de las ocasiones como primer medio en el ataque y contención del incendio en coordinación con su medio aéreo.
- EPAIF: Ingenieros especializados en dar apoyo al equipo o jefe de Planificación pertenecientes al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
- HK: Helicóptero bombardero de gran capacidad, sin personal; sólo agua.
- HOTEL: Helicóptero de Coordinación de la Junta de Castilla y León. Este tipo de medio tiene como misión sobrevolar el incendio dentro de una cota de vuelo superior a la de los medios aéreos de extinción, teniendo por lo tanto desde esta posición una visión global y general de la emergencia y su evolución, su misión fundamental es la regulación del tráfico aéreo en el incendio y la coordinación de trabajo del conjunto de medios que sobrevuelan la zona.
- HT: Helicóptero.
- IGR: Índice de Gravedad Potencial (nivel de peligrosidad de los incendios)
- MUE: Mando Unificado de la Extinción para incendios que afectan a dos o más comunidades.
- NOVEMBER: Cuadrilla nocturna terrestre de JCYL. Retenes que realizan labores de vigilancia y de extinción en horario nocturno. Se ubican en comarcas de mayor siniestralidad. Constan de Capataz y 4 peones especialistas con 1 vehículo todoterreno.
- PMA: Puesto de Mando Avanzado de Dirección de Extinción.
- PMACYL: Ingenieros especializados en dar apoyo al equipo o jefe de Operaciones en el Puesto de Mando Avanzado del incendio. Unidad de Apoyo al PMA.
- ROMEO: Cuadrilla terrestre JCYL. Se componen de un equipo de 5 peones, 1 peón especialista y 1 capataz con 2 vehículos, uno todo terreno y otro vehículo pick-up (con depósito de entre 300 y 500 l). Estas cuadrillas realizan tratamientos silvícolas (podas, clareos, desbroces) para reducir el riesgo de Incendios forestales. En época de mayor riesgo, se encuentran realizando trabajos ligeros, conjugados con diversas prácticas y formaciones, teniendo unas horas diarias de parada en las que se preparan para una salida inmediata.
- RPA: Aeronave no tripulada.
- SMEIF: Sistema de Manejo de Emergencias por Incendios Forestales.
- Técnico BIIF: Ingeniero especializado en investigación de causas de incendios forestales.
- UBA: Unidad de Brigada y Autobomba de doble cabina. Cuadrilla compuesta por 4 peones especialistas, un peón conductor y un capataz con un vehículo autobomba de 3.500 litros de capacidad y vehículo 4x4. Cuentan con herramienta para prevención y extinción puesto que fuera de los periodos de riesgo realizan trabajos preventivos.
- UMAP: Unidad Móvil de Análisis y Planificación del MITECO.
- UME: Unidad Militar de Emergencias
- UPACYL: Unidad de Planificación y Análisis. Ingenieros especializados en dar apoyo al equipo o jefe de Planificación en el Puesto de Mando Avanzado del incendio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- He dado mi vida y sacrificado a mi familia para ser torero, no maestro ni figura
- Aparece un cadáver flotando en el agua en el río Tera en Puebla de Sanabria
- La Sierra de la Culebra vuelve arder: evacúan Puercas de Aliste y Ferreruela de Tábara
- Se busca a un hombre de 55 años desaparecido mientras hacía una ruta en moto por Zamora
- Los cuatro mejores pueblos de Zamora para pasar el verano: no lo decimos nosotros, lo dice ChatGPT
- Localizado muerto en accidente el motorista al que se buscaba en Zamora
- El incendio de Puercas se reaviva: una gran lengua de fuego con varios focos
- Un gran incendio intencionado, con dos puntos de inicio, obliga a evacuar cuatro pueblos y a 800 personas