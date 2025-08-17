Olmo de la Guareña y Vallesa caminan por la lucha contra el cáncer
Ambos municipios participaron en una marcha solidaria de la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora
Lucía García
Olmo de la Guareña y Vallesa se unieron ayer en una marcha solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora. El presidente de la asociación, Ángel García González, expresó que "es sorprendente que durante todo el año en Olmo viven 11 vecinos y en Vallesa 50, pero hoy entre ambos municipios han sido más de 300 personas las que se han puesto en marcha por la investigación del cáncer".
La asociación agradece la implicación de Azucena Hernández Nieto, su alcaldesa, y de una de sus voluntarias, María del Buen Consejo del Brío, y a todos vecinos de ambos municipios "porque habéis mostrado un año más que tenéis un corazón tan grande y lleno de solidaridad en esta lucha en la que nadie estamos libres", afirma. También mostró su agradecimiento a las empresas de Ambicastel, que proporcionó a todos los participantes botellas de agua fría a la salida del Olmo, y a la de Panaderos Fernando de Vallesa que ofreció un pincho y bebidas frías a la llegada de su localidad.
El evento finalizó con una gran animación musical y el sorteo de multitud de regalos que hizo que la velada "haya sido de sobresaliente", según Ángel García.
