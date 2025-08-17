Olmo de la Guareña y Vallesa caminan por la lucha contra el cáncer

Olmo de la Guareña y Vallesa se unieron ayer en una marcha solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora. El presidente de la asociación, Ángel García González, expresó que "es sorprendente que durante todo el año en Olmo viven 11 vecinos y en Vallesa 50, pero hoy entre ambos municipios han sido más de 300 personas las que se han puesto en marcha por la investigación del cáncer".

Marcha / Emma V. Díaz

La asociación agradece la implicación de Azucena Hernández Nieto, su alcaldesa, y de una de sus voluntarias, María del Buen Consejo del Brío, y a todos vecinos de ambos municipios "porque habéis mostrado un año más que tenéis un corazón tan grande y lleno de solidaridad en esta lucha en la que nadie estamos libres", afirma. También mostró su agradecimiento a las empresas de Ambicastel, que proporcionó a todos los participantes botellas de agua fría a la salida del Olmo, y a la de Panaderos Fernando de Vallesa que ofreció un pincho y bebidas frías a la llegada de su localidad.

El evento finalizó con una gran animación musical y el sorteo de multitud de regalos que hizo que la velada "haya sido de sobresaliente", según Ángel García.