Alarma por un nuevo incendio en Zamora, ahora entre Pobladura de Aliste y Mahíde

Nuevo incendio en la comarca de Aliste. Se ha declarado a las 12.00 horas entre Pobladura y Mahíde, en el paraje de La Lladera.

La columna de humo es visible en los pueblos de la zona donde se ha activado la alerta y ya trabaja en la un hidroavión, una cuadrilla terrestre y un agente medioambiental. Y se dirigen más medios al lugar para intentar hacerse con el control.

El incendio se encuentra a unos dos kilómetros de Mahíde, donde los vecinos y agricultores se preparan para defender al pueblo. Están distribuyendo mangueras por el pueblo y regando a los alrededores para cortar el fuego.