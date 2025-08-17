Localizado un ganadero desaparecido en el incendio de Porto

Un ganadero ha permanecido más de cinco horas desaparecido en la sierra de Porto, donde se trabaja incansablemente para apagar un gran incendio.

A las 22.15 horas de ayer, sábado, la Guardia Civil tiene conocimiento de su desaparición y a las 3.45 es localizado desorientado y levemente afectado por humo.

El ganadero fue localizado por el equipo PEGASO, el dron de de la Guardia Civil especializado en estas localizaciones. Desde ayer, ganaderos de la zona trabajan para salvar a sus ganados amenazados por las llamas en el incendio de Porto, que permanece activo y en nivel 2 de peligrosidad. A pesar de todo, algunos animales han perecido bajo las llamas.

El humo está interfiriendo las actuaciones de los medios aéreos.

Carreteras cortadas

- ZA102, a partir del embalse de San Sebastián.

- ⁠CECOPI acuerda el 16/08 que se prohíba el tránsito de personas y vehículos por el camino de Porto hacia el PM (Puesto de Mando) y continuación del mismo.

- Suspendido tráfico ferroviario Madrid y Galicia.

Evacuación de localidades

-Porto:

▪︎ 1.200 personas desalojadas.

- Ambulancia en el lugar

Lugar de evacuación habilitado

- Puebla de Sanabria Escuela hogar JCyL.