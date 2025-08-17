Ligera mejoría de los vecinos de Abejera, heridos en el incendio de Puercas
Tres siguen en estado crítico y uno estable, aunque grave
I. G.
El último parte médico sobre los vecinos de Abejera de Tábara, heridos en el incendio de Puercas abre una luz a la esperanza.
La situación de las cuatro personas atendidas en el Hospital Universitario Río Hortega (HURH) de Valladolid ha mejorado ligeramente con respecto al parte emitido ayer sábado, aunque tres de ellos siguen en estado crítico y uno estable, aunque grave.
Detalle de los heridos en el HURH
- Mujer 56 años. SCQ (superficie de cuarpo quemada): 48 %. Crítico
- Varón 64 años. SCQ: 35 %. Crítico estable.
- Varón 80 años. SCQ 15 %. Crítico con una ligera mejoría.
- Mujer. 77 años. SCQ 10 %. Estable aunque continúa en estado grave.
