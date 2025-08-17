El humo complica la intervención de los medios aéreos en el incendio de Porto

El intenso humo está interfiriendo en la actuación de los diez medios aéreos que trabajan en el incendio declarado en Porto y cuyo perímetro “ya es especialmente largo”.

Así lo ha confirmado Manuel Moreno, jefe de jornada del operativo de extinción desplegado en la zona para intentar contener el avance del fuego hacia el pueblo de Porto que, por el momento, “está seguro”.

Precisó Moreno que el incendio se mantiene en un nivel 2 y que, en estos momentos, “es el de mayor actividad” en la provincia de Zamora. Por este motivo, sobre el terreno trabaja el operativo de extinción de la Junta con el apoyo de medios aportados por otras administraciones que, a lo largo de la noche del sábado, han realizado “trabajos contra el fuego” para minimizar la “amenaza” contra el pueblo de Porto y los vecinos que han optado por no desalojar sus viviendas.

Por otra parte, el jefe de jornada precisó que la cabeza y el flanco derecho del fuego “están muy activos”, mientras que el izquierdo “está mucho más tranquilo”. El reconocimiento del incendio se ha realizado a primera hora de este domingo, no sin dificultades por la acumulación de una gran cantidad de humo que está complicando la labor de los diez medios aéreos desplegados en estos momentos en la zona.

Además, para intentar contener el avance de las llamas, sobre el terreno también trabajan seis bulldozers, con posibilidad de incorporar una séptima para llevar a cabo “operaciones de ataque directo con maquinaria” en todo el perímetro que, como reiteró Moreno, “ya es especialmente largo”.

De otro lado, se refirió a las condiciones meteorológicas que se esperan para este domingo y aseguró que “son complicadas”, lo que dificultará las actuaciones previstas para intentar contener el avance del fuego de Porto.

Incendio en Cubo de Benavente

Por otra parte, Moreno se refirió a un “incendio intencionado y con muy mala intención” que se ha registrado a las 7.30 horas de este domingo en un pinar de Cubo de Benavente, alejado del perímetro del inicio en Molezuelas de la Carballeda, y que ha obligado a detraer medios de otros fuegos de la provincia.

En cuanto a los de Molezuelas de la Carballeda y Puercas, aseguró que “la noche ha sido tranquila” y sin ningún tipo de reproducción. Sobre el incendio de Castromil, Moreno aseguró que la noche también ha sido “tranquila” y que se está valorando reducir su índice de gravedad a nivel 1.

