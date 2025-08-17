Cultura Cristiana
Festividad de San Roque
Uno de los santos más venerados y de gran arraigo popular, que se celebra en multitud de pueblos y ciudades de España y de Europa
M. Trinidad Lozano
Uno de los santos más venerados y de gran arraigo popular, que se celebra en multitud de pueblos y ciudades de España y de Europa, es san Roque.
Roque nació hacia 1350 en el seno de una rica familia. A la muerte de sus padres renunció a la herencia familiar, entregó el dinero a los pobres y emprendió peregrinación a Roma. En el camino le sorprendió la peste, curó a muchos enfermos y él mismo contrajo la enfermedad, sanó milagrosamente gracias a un ángel que le curaba las heridas y a un perro que le llevaba el pan cada día. De regreso a su ciudad natal lo encarcelaron. Su hagiografía termina con la muerte del santo en Montpellier un 16 de agosto, motivo por el cual se le dedica este día.
La devoción a San Roque se extendió muy rápidamente. Es santo protector ante la peste y toda clase de epidemias; patrón de peregrinos, enfermeros y cirujanos, entre otros.
Su iconografía, aunque variada, es abundante y perfectamente reconocible: viste de peregrino, lleva bordón con campanilla para avisar de la peste, sombrero y esclavina con concha. Suele levantar la ropa con un bonito gesto, para mostrar las llagas. A veces le acompaña un ángel, pero siempre un perro, que puede o no llevar el pan en la boca.
La foto corresponde a una imagen del santo, sita en la iglesia parroquial de Villamayor de Campos, emplazada en el altar mayor con motivo de su novenario y fiesta.
