El fallo en una torre de tendido, posible causa del incendio de Mahíde
Trabajadores del operativo de extinción observaron que una torre soltaba chispazo
La Guardia Civil investiga los hechos
Ical
Agentes de la Guardia Civil de Zamora investigan un fallo en una torre del tendido eléctrico como posible causa del incendio declarado hoy en el término municipal de la localidad zamorana de Mahíde.
Trabajadores del operativo de extinción de incendios que lucha contra el fuego en la zona -en concreto una brigada del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba- observaron que una de las torres del tendido eléctrico soltaba chispazos de manera regular debido a un fallo en el sistema de la propia torre.
Así, avisaron a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a agentes de la Guardia Civil, que iniciaron la investigación de esta circunstancia como posible origen del incendio, debido a su localización.
El incendio de Mahíde fue declarado a las 12.03 horas de este domingo y poco más de dos horas más tarde, a las 14.15 horas, subió al nivel uno del Índice de Gravedad Potencial (IGR) como consecuencia de la rapidez con la que avanzaban las llamas.
