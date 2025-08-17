Emoción y trapío en el encierro campero de Coreses

Vibrante y con trapío. Así ha sido el encierro campero celebrado este domingo en Coreses con motivo de las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Asunción. Alrededor de medio centenar de caballistas y otros muchos aficionados en vehículos autorizados siguieron de cerca el festejo taurino, en el que los protagonistas fueron dos utreros de la ganadería Clairac, enclavada en la localidad salmantina de Moral de Castro.

Los novillos, "Fogón" y "Florentino", ofrecieron un buen juego y contribuyeron a ensalzar el espectáculo, que se desarrolló sin incidentes en el paraje conocido como "Farrodrigo", en las inmediaciones de la carretera de Molacillos y el gaseoducto.

A pesar de las elevadas temperaturas, el festejo colmó las expectativas de los caballistas, que pudieron disfrutar de vibrantes y arriesgadas carreras, mientras que los aficionados que siguieron el encierro en vehículos también pudieron sentir la bravura de los animales desde la distancia, ya que en todo momento respetaron la distancia mínima establecida por la organización para no entorpecer el desarrollo del festejo ni poner en peligro a los caballistas y a los animales, tanto a los novillos como a los equinos.

El alcalde de Coreses, José Luis Salgado, realizó una valoración positiva del desarrollo del festejo, ya que, al margen de haber propiciado la diversión de los participantes, gracias en parte a la bravura de los dos novillos, no hubo que lamentar ningún incidente.

La cruz del encierro fueron las elevadas temperaturas que desde primera hora de la mañana se registraron en Coreses, aunque no restaron un ápice de ilusión y de valentía a los aficionados participantes.

La jornada festiva prosiguió con el vermú flamenco celebrado en la cancha de juegos autóctonos, durante el que los vecinos y los "hijos" del pueblo que regresan para las fiestas pudieron disfrutar de las actuaciones de Sheila Galván y de "Los Lunares".

Con música y la verbena ofrecida por la orquesta "Tucan Brass", la localidad cierra este domingo sus fiestas patronales durante las que la convivencia, la hermandad y, sobre todo, las ganas de disfrutar han sido las notas dominantes. Para el recuerdo, quedarán muchos momentos festivos, tales como el desfile de peñas y carrozas, la proclamación de las reinas y damas, las verbenas o los espectáculos taurinos.

