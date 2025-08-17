Destellos de bravura en el encierro mixto de Venialbo

"El mejor encierro de la comarca". De esta manera, el alcalde de Venialbo, Jesús Vara, describió el encierro mixto celebrado este domingo en honor de San Roquito, que se desarrolló en el prado del Arradal y las calles de la localidad.

El sofocante calor marcó desde primera hora de la mañana la celebración del festejo, que arrancó en la pradera, donde se soltaron tres novillos. Alrededor de medio centenar de caballistas participaron en el encierro, así como otros muchos aficionados que, a pie, desafiaron en el recinto las embestidas de los astados con arriesgados cortes y quiebros.

Numerosos vecinos y visitantes siguieron el encierro detrás del cercado de la pradera, que tuvieron que protegerse con gorras y paraguas de la radiación solar y de las elevadas temperaturas.

Los novillos ofrecieron un juego desigual y uno de los que se soltaron en la pradera buscó refugio en la sombra y se dirigió a un regato para beber agua, lo que dificultó posteriores arrancadas.

Alrededor de una hora y media se prolongó el festejo en el prado hasta que, por las elevadas temperaturas, se decidió la suelta de los cabestros para la recogida de los novillos antes del inicio del recorrido urbano.

Sobre las 13 horas concluyó el encierro por las calles de Venialbo, para el que se soltó un novillo, que dio paso a uno de los actos más esperados de las fiestas.

Vecinos y visitantes disfrutan del recorrido por las bodegas tradicionales de Venialbo. / Cedida

Una charanga acompañó a los participantes en el recorrido por el teso de las bodegas, en el que los participantes probaron la limonada elaborada por las peñas, maridada con pinchos morunos, pimientos o "patatas de vendimia".

Destacó el alcalde la generosidad de las peñas, que abren las puertas de sus bodegas a vecinos y visitantes, con los que comparten las viandas que preparan para las fiestas, de las que son la piedra angular. La jornada festiva, en la que se suspendieron los fuegos artificiales por el riesgo de incendio, prosiguió con un baile-tardeo y será clausurada con una verbena.

Precisamente, el alcalde destacó el "éxito" de las diferentes orquestas que este año han animado las fiestas en Venialbo y que han ofrecido espectáculos variados adaptados a todo tipo de públicos.

Venialbo cerrará este lunes 18 de agosto sus fiestas con atracciones acuáticas, toboganes de agua y una fiesta de la espuma y con un encierro de carretones en la "Bajada del Caño".

Suscríbete para seguir leyendo