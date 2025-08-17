¿Cómo se clasifican los incendios? Estos son los distintos niveles de peligrosidad

Seguro que durante estos días te suenan términos como el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado Provincial) y otras palabras relacionadas con el vocabulario de los incendios: Romero, Charlie, HK... En este "diccionario del fuego" también figura el IGR, Índice de Gravedad Potencial, que califica el nivel de peligrosidad de cada incendio. Así, por ejemplo, durante los últimos quince días, los incendios de Molezuelas de la Carballeda o Puercas alcanzaron el nivel 2. Pero, ¿cuáles son las características de cada nivel? ¿Y cómo se eleva o se rebaja? Cada incendio, según el operativo de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal), se puede clasificar en distintos niveles en función de su gravedad potencial: 0, 1 y 2 (el 3 lo declara el Ministerio de Interior del Gobierno).

Índice de Gravedad Potencial 0 (IGR-0)

Este es el nivel que agrupa al incendio que, aún en su evolución más desfavorable, no supone peligro para personas no relacionadas con el dispositivo de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza forestal, y el daño forestal esperable es muy reducido (por extensión del incendio o por las características de la masa o área afectada) y puede ser controlado con los medios de extinción previstos por el Plan Infocal de Castilla y León.

IGR 0. / Naturaleza CyL

Índice de Gravedad Potencial 1 (IGR-1):

Hace referencia al incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevea la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de personas ajenas al dispositivo de extinción o existan bienes aislados amenazados de naturaleza no forestal, como infraestructuras sensibles o redes de suministros; o bien el daño forestal esperable es considerable (por extensión del incendio, o por las características de la masa o área afectada, pueden peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas o el patrimonio cultural mundial). Puede suponer impacto relevante en el patrimonio natural o en la socioeconomía de la zona y leves restricciones para población o leve afección a infraestructuras.

IGR 1 en Molezuelas. / Naturaleza CyL

Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2)

Este nivel, el más alto, se declara para el incendio que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes. Es decir, el nivel 2 está reservado para los incendios que puedan comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales; cortes totales o parciales de carreteras nacionales o autonómicas de especial relevancia o vías férreas; amenaza a instalaciones singulares; afección a Zona de Reserva de espacios naturales protegidos y que puedan peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas.

IGR 2 en el incendio de Hermisende / Naturaleza CyL

Índice de Gravedad Potencial 3 (IGR-3)

Los IGR 3 implica amenaza de interés nacional y lo declara el Ministerio del Interior.

SIT (Situación Operativa)

Por otra parte, las situaciones operativas clasifican el estado de operatividad del plan en el conjunto de la Comunidad provocado por uno o varios incendios. Las condiciones de declaración de la SIT 1, 2 o 3 las establece el nuevo Plan Infocal y son estas:

SIT-0

Afección solo a bienes forestales.

Control con medios y recursos del Plan INFOCAL o de la Administración General del Estado (AGE) en zona de actuación preferente.

Asociada a incendios con IGR-0 o alguno con IGR-1.

SIT-1

Afección grave a bienes forestales.

Afección leve a población y bienes no forestales.

Medios y recursos del Plan INFOCAL o incorporación de medios extraordinarios.

SIT 2a

Puede afectar gravemente a la población y bienes no forestales, exigiendo adopción inmediata de medidas de protección y socorro.

Simultaneidad y/o concentración espacial incendios IGR-1 y IGR-2.

Incorporación de medios extraordinarios.

SIT 2b

Simultaneidad de incendios con IGR-2 de especial gravedad.

Afección significativa a 2 o más provincias de CyL, a otra comunidad autónoma limítrofe con CyL o a Portugal.

Puedan comportar situaciones que deriven hacia el interés nacional

SIT-3

Situación de emergencia consecutiva a declaración de interés nacional por el Ministerio del Interior.