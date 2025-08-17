Alcañices se consolida como capital festiva de "La Raya"

Una procesión por el antiguo recinto histórico de la villa donde muchas mujeres aprovecharon la ocasión para lucir sus trajes tradicionales allí donde hace ya más de siete siglos los reyes de Portugal Don Dinis y Santa Isabel rubricaron junto al de Castilla Fernando IV, su madre María de Molina y su tío Enrique el Tratado de Alcañices.

La plaza de toros portátil acogía por la tarde la vaca prix con las peñas y en la calle Hospital actuaba el grupo alistano "Skaño". En el Auditorio Municipal el grupo teatral "Los de la Villa" representaban la comedia "El Jornal no da para más" y se completaba la jornada con "Aqüita Sala" y la orquesta "Tattoo".

Alcañices vive unas fiestas históricas tanto a nivel de organización como de participación gracias al programa de actos organizado por el Ayuntamiento que ha atraído a españoles y portugueses.

Se refrenda la villa como capital de "La Raya" de España y Portugal. La Plaza Alcalde Tomás Carrión se ha afianzado como el lugar ideal para unas verbenas populares nocturnas que en la Plaza Mayor no tenían ya asegurada la seguridad ciudadana ante el paso de automóviles y trailers por la travesía de la carretera Nacional 122.

Los bailes nocturnos han recuperado su esplendor este año con grupos y orquestas de muy alto nivel que han estado a la altura de un pueblo como Alcañices: Tucán Brass, New York, Princesa y Tattoo. Hoy llegará uno de los platos fuertes con la orquesta "Cañón" de León.

Unas actuaciones que cada anochecida también han cautivado en la Plaza Mayor con artistas y grupos como Fran Pahino, Alberto Martín y Agüita Salá. Hoy le tocara el turno con sus pasodobles, rancheras, boleros y cumbias a África Herrero.

Entre los actos a destacar la fiesta de la sardina una degustación gastronómica ya tradición de las fiestas alcañizanas, el pregón Cristina Aguiar Fuentes y el desfile de las Gigantillas de Alcañices lideradas por Tratado y Concordia de las que es ama mater Miguel Ángel Alonso Llamas. Mención especial también para la corrida de rejones con Manuel Oliveira y el "niño prodigio" (André) de Portugal, donde un año más estuvieron los forcados portugueses "Amadores de Tomar". Las peñas están siendo otras de las grandes protagonistas.

Alcañices pondrá hoy fin a los festejos con una jornada marcada por los encierros. Alborada con la charanga Rotato y chocolate con bizcochos para empezar en la Plaza Mayor cortesía de la Auto Escuela Viriato. El encierro de mañana dará comienzo a las 11.30 horas en la calle San Andrés. El de tarde a las 18 horas con tres vacas y el toro de cajón Gaulero.

Velada nocturna fin de fiestas con África Herrero, verbena con la orquesta Cañón, toro de fuego y fuegos artificiales con traca final para dar el adiós a San Roque y la Virgen de la Asunción.

Terminadas las fiestas, mañana lunes llega el turno para la Ruta del Contrabando y el Estraperlo a las 19.30 horas con salida de la Plaza Mayor de Alcañices para seguir por el entorno del río Angueira hasta la aldea de Sao Martinho en el concelho de Mirada do Douro. El regreso será en autobús.

Suscríbete para seguir leyendo