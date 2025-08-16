La Zamora rural que sí crece

El Ayuntamiento de Fonfría (Bermillo de Alba, Fornillos de Aliste, Brandilanes, Moveros, Arcillera, Castro de Alcañices y Ceadea) sigue trabajando para lograr su objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida en el municipio mediante la renovación y dotación de unas infraestructuras y servicios públicos que contribuyan a unas prestaciones acordes con los tiempos y necesidades.

La Corporación Municipal está integrada por siete ediles: Sergio López Vaquero (alcalde), Gabriel González Arana (Bermillo), Francisco Porto Fernández (Fornillos), Martín del Rió Lorenzo (Ceadea), Marta Vicente Pelayo (Moveros) y Baudilio Pérez Martínez (Brandilanes) que integran el Equipo de Gobierno del PP; y en la oposición, por el PSOE, Santiago Santiago López (Castro).

Entre los grandes logros de los últimos años está una apuesta firme y decidida por la renovación de las antiguas redes urbanas de agua de PVC por polietileno y la habilitación de estaciones depuradoras en Brandilanes, Castro y Arcillera para eliminar los altos indices de minerales (manganeso, hierro y arsénico), con vistas a garantizar para todos, en calidad y en cantidad, un logro conseguido, el suministro domiciliario durante los 365 días del año y muy en concreto durante el verano donde los pueblos duplican la población,

La concentración parcelaria de iniciativa privada marcha a muy buen ritmo con vistas a erradicar el minifundismo y ofrecer una alternativa viable a las familias que viven o quieran vivir de la agricultura y la ganadería algo materialmente imposible con los minifundios a la hora de labrar con moderna maquinaria o favorecer el pastoreo extensivo.

Niños del municipio de Fonfría / CH. S.

En Fonfría afectará a 1.828 hectáreas de 557 familias con 5.698 fincas; la infraestructura rural costaría 1.576.628 euros, con 67 kilómetros y 503 metros de caminos. Bermillo concentrará 2.000 hectáreas de 320 propietarios con 5.176 parcelas, una red viaria de 70 kilómetros y 21 metros y 1.754.40 euros de infraestructura rural. Fornillos reagrupa 3.146 minifundios de 221 familias con 1.259 hectáreas: red de caminos de 40 kilómetros y 314 metros y 1.100.870 euros de coste.

La campaña institucional "Objetivo 1.001 vecino: llena tu pueblo de vida" ha comenzado a dar su frutos logrando revertir la situación y que el padrón municipal de Fonfría vaya de nuevo al alza. El récord histórico a nivel poblacional se batía en 1950 al alcanzar los 1.980 residentes. En un año ha pasado de 763 habitantes (408 hombres y 355 mujeres) a 824 empadronados: el municipio ha ganado 61 residentes. Actualmente hay 258 personas mayores de 18 años nacidas en sus pueblos que por motivos de trabajo o estudios tiene su residencia habitual en el extranjero.

Son muchos los inmigrantes que están optando por el municipio como su nueva residencia hasta el punto que ya no encuentran viviendas para arrendar o comprar: de momento ya hay 41 personas nacidas en el extranjero llegados desde diez países diferentes: Portugal, Bulgaria, Francia, Alemania, Marruecos, Cuba, Argentina, Brasil, Perú y Venezuela.

Estamos en uno de los ayuntamientos que más han apostado por apoyar la natalidad con una ayuda de 300 euros anuales por niño desde su nacimiento hasta cumplir los diez años: se han acogido a la campaña 18. Pocos municipios pueden presumir de tener inscritos en el padrón alrededor de 29 niños y menos aún que de ellos 10 (cuatro chicos y seis chicas) tengan menos de cinco años.

La composición actual del municipio data del 19 de mayo de 1973 cuando se disolvió el vecino Ayuntamiento de Ceadea pasando a Fonfría los pueblos de Ceadea, Arcillera, Moveros y Fornillos, sumándose a Fonfría, Bermillo de Alba, Castro y Brandilanes. Mellanes pasó a Rabanales y Vivinera había pasado anteriormente a Alcañices. En el siglo XVIII pertenecía a Carbajosa, que luego pasaría al de Cerezal y posteriormente al de Villalcampo.

El alcalde Sergio López Vaquero resalta que "Fonfría es un municipio de pueblos y gentes muy acogedoras que siempre tiene las puertas abiertas a cuantos quieran visitarnos y conocer nuestros valores y nuestro patrimonio material e inmaterial. Desde el Ayuntamiento trabajamos día a día en busca del progreso ofreciendo una calidad de vida que nos permita vivir con las mismas comodidades, infraestructuras y servicios que en una ciudad. Para lograrlo todos somos necesarios y no ha cosa mejor que trabajar unidos y en armonía alcalde, concejales y vecinos". n