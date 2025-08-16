Villaescusa aporta su granito de arena en la lucha contra el sarcoma

El pueblo se vuelca con la iniciativa "Sarcoma Challenge"

Participantes en la marcha solidaria en Villaescusa | CEDIDA

Vecinos de Villaescusa se han volcado en la marcha organizada en favor del movimiento "Sarcoma Challenge. El camino de Raquel" que promueve Jorge Pascual de Guarrate, quien perdió a su esposa Raquel después de haber sufrido mucho por esta enfermedad.

Jorge emocionó a los vecinos con sus palabras de agradecimiento y por la colaboración de la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora, dispuesta a ofrecer apoyo para investigar el sarcoma. La marcha de Villaescusa contó además con el apoyo de la Asociación Cultural de Villaescusa y el Ayuntamiento.

