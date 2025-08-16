Villaescusa aporta su granito de arena en la lucha contra el sarcoma

Vecinos de Villaescusa se han volcado en la marcha organizada en favor del movimiento "Sarcoma Challenge. El camino de Raquel" que promueve Jorge Pascual de Guarrate, quien perdió a su esposa Raquel después de haber sufrido mucho por esta enfermedad.

Jorge emocionó a los vecinos con sus palabras de agradecimiento y por la colaboración de la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora, dispuesta a ofrecer apoyo para investigar el sarcoma. La marcha de Villaescusa contó además con el apoyo de la Asociación Cultural de Villaescusa y el Ayuntamiento.