Tarde torera en Venialbo
Los protagonistas de la tarde han sido dos novillos y una vaca
Lucía García
Numerosos vecinos y aficionados se han dado cita en Venialbo en el encierro de calle celebrado con motivo de las fiestas de San Roque.
En una tarde de intenso calor, los asistentes han disfrutado de la suelta de dos novillos y una vaca.
El espectáculo ha ofrecido momentos de emoción con las arrancadas de los astados, que respondían a las provocaciones del público tanto a pie de calle como los que se protegían detrás de las talanqueras.
No ha habido que lamentar ningún incidente en el festejo que forma parte del programa festivo de la localidad.
La oferta de espectáculos taurinos continúa mañana con el tradicional encierro de San Roquito, en el que se soltarán tres toros y seis cabestros. Las charangas "Mala vida" y "Sin límite" amenizarán el evento y recorrerán el teso de las bodegas junto a las peñas. El día continuará con actividades infantiles, un baile-tardeo con la discomóvil "Pablo del Campo" y finalizará con fuegos artificiales y la actuación de la "Orquesta Princesa".
