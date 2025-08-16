Salvación "in extremis" de bomberos en el descontrolado incendio de Porto

El incendio de Porto, que comenzó el pasado jueves 14 de agosto a las 10 de la mañana, ha tomado una peligrosa deriva que ha llevado a la declaración de Nivel 2, pasadas las seis de esta tarde del sábado.

La situación es tan comprometida que los ganaderos estan sacando todos los animales hacia Puente Porto. El fuego ha quemado varios animales, vacas y yeguas que estaban en un cercado y que no han tenido tiempo de huir.

Tres vehículos, una motobomba y dos pick up han quedado atrapados en el fuego, pero por fortuna los bomberos han conseguido salvarse haciendo un cortafuegos con la retroexcavavadora y refugiarse ya dentro del área que se había quemado.

Los cambios de viento estan complicando la extincion. Los ganaderos se muestran indignados por la falta de medios en esta zona de la Alta Sanabria que de haber estado desplegados se hubiera cortado el fuego. Denuncian además la falta de desbroces y quemas controladas para evitar que arda toda la sierra.

Según el servicio oficial de información de la Junta, en estos momentos están trabajando hasta un total de 34 medios. Cuatro técnicos, 5 agentes medioambientales y celadores, 7 cuadrillas terrestres, 5 autobombas, tres buldocer, 3 cuadrillas helitransportadas, 4 helicópteros e hidroaviones y tres equipios de bomnberos de la Diputación.

El índice de gravedad potencial 2 (nivel 2) se refiere a aquel incendio en el que, en su evolución más desfavorable, se prevé que amenace seriamente a núcleos de población o infraestructuras de especial importancia, o el daño forestal esperable es muy importante (por extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que exijan la adopción inmediata de medidas para la atención y socorro de la población o protección de los bienes.

El fuego no "permite" de momento la vuelta de los vecinos a Porto, desde su evacuación el pasado jueves.

