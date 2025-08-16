Robles agradece a la UME que salvara del fuego a Ayoó de Vidriales: "Son un orgullo"

"Son ustedes un orgullo". Así de contundente ha sido la ministra de Defensa, Margarita Robles, al agradecer el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la localidad zamorana de Ayoó de Vidriales. "El municipio se salvó gracias a la UME, que consiguió evitar que las llamas cercaran y entraran en el pueblo", ha recordado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, con efectivos de la UME en Ayoó de Vidriales / Delegación del Gobierno en Zamora

Con los militares que han estado y están trabajando en la zona ha estado Robles junto al general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo. A todos ellos, la ministra les ha trasladado su agradecimiento y su máximo respeto porque "son garantía de profesionalidad y los ciudadanos lo saben".

Precisamente, algunos vecinos de la zona han expresado igualmente ese mensaje a los desplegados quienes señalan que, "el viento en los incendios de esta zona han roto todos los protocolos y han impedido acometer misiones como perimetraciones, porque lo importante era proteger a la población". "Ha sido un fuego muy violento y ustedes se juegan la vida. Por eso, no hay palabras para darles las gracias", ha sentenciado la ministra.

Zona quemada de Ayoó de Vidriales. / JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Robles también ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Orense, para analizar la situación y supervisar los medios humanos desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia.

Un total de 1.400 efectivos de la UME luchan esta jornada contra el fuego en 13 incendios en toda España, según ha informado Defensa. Estos militares trabajan en el ataque directo de las llamas y a ellos se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.

Los efectivos de la UME trabajan este sábado en los incendios de Cangas del Narcea y Somiedo (Asturias), Yeres (León), Molezuelas (Zamora), El Payo (Salamanca), Herradón de Pinares (Ávila), Jarilla (Cáceres) y Llerena (Badajoz). También están colaborando en la extinción de los incendios de la provincia de Ourense de Chandrexa de Queixa; el de Maceda, el de Oimbra, el de A Mezquita y el de Larouco.