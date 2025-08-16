¿Qué pasa con los fuegos artificiales suspendidos en los pueblos de Zamora?

El mes de agosto es sinónimo de fiestas en los pueblos y, por desgracia, también de incendios. Durante la última semana, el fuego ha cercado a la provincia de Zamora dejando nuevamente miles de hectáreas calcinadas, varios heridos, casas quemadas y catastróficas consecuencias humanas y medioambientales.

Afortunadamente, la Agencia Estatal de Meteorología prevé el fin de esta infernal ola de calor en la provincia de Zamora para este domingo, por lo que unas condiciones meteorológicas más favorables podrían contribuir a la mejoría de la situación de los fuegos, pero hasta entonces, la alerta por riesgo de incendios continúa y, con ella, las prohibiciones asociadas.

Previsión meteorológica en Zamora. / Aemet

Entre estas prohibiciones se encuentra la celebración de espectáculos pirotécnicos como los tradicionales fuegos artificiales de fin de estas en los pueblos de Zamora. Algunos municipios están viendo cómo la Delegación del Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora esté denegando el permiso para estos castillos de fuegos artificiales por prevención.

Una suspensión temporal del espectáculo que muchos ayuntamientos suelen reprogramar para otras fechas más seguras en las que ya no exista el riesgo por incendio forestal.

Superficie calcinada en Ayoó de Vidriales / J. L. Fernández

¿Qué no se puede hacer en periodo de peligro alto de incendios?

El uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas: cosechadoras, tractores de cadenas, sopletes, soldadores, radiales, antorchas de goteo, etc.

El transporte fuera de la red viaria, el almacenamiento y la utilización de materiales inflamables o explosivos, excepto en los casos autorizados.

El uso del fuego en la actividad apícola

El empleo de asadores, barbacoas, hornillos y cualquier otro elemento que pueda causar fuego en el monte

y cualquier otro elemento que pueda causar fuego en el monte La quema de restos al aire libre en terrenos urbanos o urbanizables dentro de la franja de los 400 metros alrededor del monte

en terrenos urbanos o urbanizables dentro de la franja de los 400 metros alrededor del monte La celebración de rallies y cualquier otro tipo de pruebas, espectáculos y eventos con vehículos a motor.

Una barbacoa precintada debido al alto riesgo de incendios por la ola de calor en una imagen de archivo / J. A. G.

Además, durante el resto del año cabe recordar que está prohibido:

La quema de rastrojos (sin autorización)

(sin autorización) La quema de matorral, de pastos, de restos agrícolas o forestales, de otros restos de vegetación, el carboneo y la destilación con equipos portátiles

Lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego

de cualquier clase que contengan fuego Encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras

Hacer hogueras y fogatas

Tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo

al suelo La quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo.

Arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles, mecheros, etc.

que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles, mecheros, etc. Aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los incendios forestales

de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los incendios forestales La acampada libre