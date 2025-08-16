¿Qué pasa con los fuegos artificiales suspendidos en los pueblos de Zamora?

Los espectáculos pirotécnicos están siendo cancelados por el riesgo meteorológico de incendios

Castillo de fuegos artificiales. Fin de las Fiestas de San Pedro 2025 en Zamora.

Castillo de fuegos artificiales. Fin de las Fiestas de San Pedro 2025 en Zamora.

Isabel Rodríguez

El mes de agosto es sinónimo de fiestas en los pueblos y, por desgracia, también de incendios. Durante la última semana, el fuego ha cercado a la provincia de Zamora dejando nuevamente miles de hectáreas calcinadas, varios heridos, casas quemadas y catastróficas consecuencias humanas y medioambientales.

Afortunadamente, la Agencia Estatal de Meteorología prevé el fin de esta infernal ola de calor en la provincia de Zamora para este domingo, por lo que unas condiciones meteorológicas más favorables podrían contribuir a la mejoría de la situación de los fuegos, pero hasta entonces, la alerta por riesgo de incendios continúa y, con ella, las prohibiciones asociadas.

Previsión meteorológica en Zamora.

Previsión meteorológica en Zamora. / Aemet

Entre estas prohibiciones se encuentra la celebración de espectáculos pirotécnicos como los tradicionales fuegos artificiales de fin de estas en los pueblos de Zamora. Algunos municipios están viendo cómo la Delegación del Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora esté denegando el permiso para estos castillos de fuegos artificiales por prevención.

Una suspensión temporal del espectáculo que muchos ayuntamientos suelen reprogramar para otras fechas más seguras en las que ya no exista el riesgo por incendio forestal.

El infierno en Los Valles: Tercer día del incendio de Molezuelas

Superficie calcinada en Ayoó de Vidriales / J. L. Fernández

¿Qué no se puede hacer en periodo de peligro alto de incendios?

  • El uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere fuego, deflagración, chispas o descargas eléctricas: cosechadoras, tractores de cadenas, sopletes, soldadores, radiales, antorchas de goteo, etc.
  • El transporte fuera de la red viaria, el almacenamiento y la utilización de materiales inflamables o explosivos, excepto en los casos autorizados.
  • El uso del fuego en la actividad apícola
  • El empleo de asadores, barbacoas, hornillos y cualquier otro elemento que pueda causar fuego en el monte
  • La quema de restos al aire libre en terrenos urbanos o urbanizables dentro de la franja de los 400 metros alrededor del monte
  • La celebración de rallies y cualquier otro tipo de pruebas, espectáculos y eventos con vehículos a motor.
Una barbacoa de la estación precintada debido al alto riesgo de incendios por la ola de calor.

Una barbacoa precintada debido al alto riesgo de incendios por la ola de calor en una imagen de archivo / J. A. G.

Además, durante el resto del año cabe recordar que está prohibido:

Noticias relacionadas y más

  • La quema de rastrojos (sin autorización)
  • La quema de matorral, de pastos, de restos agrícolas o forestales, de otros restos de vegetación, el carboneo y la destilación con equipos portátiles
  • Lanzamiento de cohetes, globos o artefactos de cualquier clase que contengan fuego
  • Encender fuego en las áreas de descanso de la red de carreteras
  • Hacer hogueras y fogatas
  • Tirar fósforos, colillas o cualquier material en ignición al suelo
  • La quema al aire libre de basureros, vertederos o cualquier acumulación de residuos de cualquier tipo.
  • Arrojar fuera de los contenedores de basura, desechos o residuos que con el tiempo puedan resultar combustibles o susceptibles de provocar combustión, tales como vidrios, papeles, plásticos, aerosoles, mecheros, etc.
  • Aparcar vehículos en los caminos, pistas forestales y cortafuegos de modo que supongan un impedimento al paso de los vehículos del Operativo de lucha contra los incendios forestales
  • La acampada libre
QUEMA RASTROJOS, RESTOS AGRICOLAS AMONTONADOS. QUEMA CONTROLADA DE RESTOS AGRICOLAS.

Quema de rastrojos en una imagen de archivo. / FDV

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents