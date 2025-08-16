La Obisparra de Pobladura renace a a la vera de la Sierra de la Culebra

La Raya de España y Portugal vive el fin de semana más concurrido e intenso del año en tierras alistanas y trasmontanas, en esta ocasión agridulce, entre la alegría y la desolación, en un ambiente atípico y anormal marcado por unos días donde un gran número de pueblos celebran las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción y San Roque y otros viven entre fuegos y evacuaciones sumidos en la desolación causada por el incendio de Puercas.

Pobladura, bajo la iniciativa de la Asociación Cultural “Aires de Aliste”, entidad que preside Javier Silva Lorenzo, se echó a la calle para revivir la ancestral marscarada de invierno de “La Obisparra”, que desde 2022 renace en plena época estival aprovechando la presencia en el pueblo de los emigrantes que regresan a pasar las vacaciones a la tierra que les vi nacer.

Hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, hasta un total de 27 personas se encargaron de representar “La Obisparra”, en un ancestral ritual donde, directa e indirectamente, participa toda la población e incluso los foráneos que hasta allí se acercaron.

El Visitador General de las Vicarias de Alba y Aliste en el Arzobispado de Compostela, Pedro Tiburcio Gutiérrez, en circular del 8 de junio de 1927, prohibía las Obisparra y danzas en las procesiones y en el recinto sargado, “que rodea los templos mediante una cerca” (Sagrao). Una circular que iba acompañada de un Auto en el que se exhortaba a todos los alcaldes del partido judicial de Alcañices obligar a los vecinos a cumplir dicha orden eclesiástica.

La pareja de bueyes participa en la recreación de la ancestral mascarada. / Ch. S.

En 1832 en la primera visita pastoral del Arzobispo de Compostela Fray Rafael Vélez mandaba “ se destierren de su parroquias las llamadas obisparras y las Filandorras con que se ataca la moral publica y se ridiculizan las ceremonias de la iglesia y las sagradas vestiduras”. La Filandorra es un personaje de mujer interpretado por un hombre que aparece en todas las obisparras alistana.

La Obisparra revivió su ritual encabezada por los “Sembradores”, que sembraron de paja las calles y arrojándosela a las mozas y no tan mozas, siendo antaño los personajes principales. “De la buena mano, paso y maña del sembrador, depende la cosecha del segador” dice el refrán alistano.

Tras ellos, una de las estampas más llamativas fue la del “Gañan” con su pareja de “Bueyes” como vitales personajes junto al “Arador”, que guía los rectos surcos a la “mancera” del arado y los “cordeles” de la pareja. Hay que tener en cuenta que antaño el “Arado Romano” sí que abría el surco a su paso, pues las calles eran de tierra por el 25 de diciembre convertida en barro.

La “Filandorra” y el “Soldado” siguieron sus pasos cogidos del brazo, intentando a veces la señora dar el niño a alguna mujer cosa a la que se oponía el militar. En Pobladura se decía que la Filandorra era nada menos que la hija del Marqués de Alcañices, una mujer de mala vida y por eso los nobles pusieron al soldado a su vera para que la cuidara de caer en nuevas tentaciones.

El “Piojoso” apareció manteniendo la costumbre frotándose la espalda intentando librarse de la pesadilla de antaño en los pueblos y que a él le dio nombre, los piojos. Sus vestimentas suelen ser viejas y desaliñadas como las del “Ciego” y el “Mendigo” que representaron un año la estampa de los necesitados de siempre, antaño muchos en el medio rural, cantando y vendiendo coplas de sucesos espantosos y de amores imposibles, a cambio de algo para poder comer y sobrevivir.

La indumentaria tradicional alistana estuvo representada y lucida por el “Bailador” y la “Bailadora” ataviados con los ancestrales manteos, gabachas, monteras y jubones, a la vez que reviven las antiguas danzas con el antiguo baile llano alistano, el paseo o la jota. Personajes que a su vez van acompañados por el “Gaitero” y el “Tamborilero”.

Al paso de la comitiva en calles y plazas las niñas y mujeres se encargaron del renacer de antiguos oficios tradicionales alistanos como la transformación del lino y de la lana.

Mujeres rememoran antiguos oficios durante la celebración de la Obisparra. / Ch. S.

En Pobladura como en otros muchos pueblos el mozo o mozos que representaban los papeles principales en las Comedias de Corral luego tenían preferencia a representar en la Obisparra a los Diablos, en este caso a los“Sembradores” (Diabluchos). Una de las comedias más antiguas representada en Pobladura de la que queda constancia es “La Estirpe de David”, que tenía lugar en el otoño del año 1926 hace ya 99 años.

En agosto y septiembre las calles de Pobladura acogen la muestra “Donde hila la memoria” (los hilandares fueron en alma mater del folclore en los pueblos alistanos) con versos de canciones populares alistanas por cada rincón del pueblo promovida por “Aires de Aliste” como la exposición fotográfica por las calles sobre la Obisparra y su pasado, presente y futuro.

"Aires de Aliste" conmemorará sus primeros 25 años de vida a lo largo de agosto y septiembre con “Donde hila la memoria” una exposición de versos de canciones populares por las calles del pueblo y otra sobre la “Obisparra: pasado, presente y futuro de la mascarada”. El punto álgido de la conmemoración oficialmente del veinticinco aniversario será 24 de agosto.

Por otra parte, Mascaraza ha elegido a Pobladura de Aliste para la celebración el día 20 de septiembre del II Encuentro y Exaltación de Mascaradas de la Provincia de Zamora que el año pasado tenía lugar en San Vicente de la Cabeza.

