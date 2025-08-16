Morales de Toro reactiva su tradición taurina en las fiestas

Tras una larga noche de fiesta y los mágicos momentos vividos durante el animado desfile del carnaval de verano, los vecinos de Morales de Toro han revivido una de las jornadas más esperadas de sus fiestas patronales en honor a San Roque.

Con una chocolatada arrancó la jornada, en la que los moralinos no faltaron a la cita con la devoción religiosa a su patrón durante la misa oficiada en la iglesia El Salvador. Acto seguido, un grupo de vecinos portó a hombros la imagen de San Roque durante la tradicional procesión, que recorrió las calles del pueblo al ritmo marcado por la charanga "Los Trotamellos".

Tras el desfile procesional, los moralinos y aficionados a los eventos taurinos procedentes de otros puntos se reencontraron en las calles para disfrutar del primer encierro de las fiestas.

Los más valientes pisaron el asfalto para desafiar con sus carreras, quiebros y cortes al primer novillo de la suelta por las calles del casco urbano. Otros prefirieron seguir el festejo detrás de las talanqueras instaladas a lo largo del recorrido o desde ventanas y balcones.

Una vez encerrado el primer novillo en los corrales, los vecinos y visitantes compartieron el típico almuerzo festivo de Morales de Toro, a base de "torresnos" con pan y sopas de ajo. Los alimentos compartidos durante el almuerzo sirvieron para reponer fuerzas y para encarar con más energía la suelta del segundo novillo del encierro urbano. A lo largo de todo el recorrido, los aficionados citaron al astado para propiciar sus carreras, hasta que fue reconducido de nuevo a los corrales.

A pesar de las elevadas temperaturas registradas ayer en Morales de Toro y que invitaban a dar por terminado el festejo popular, se decidió una última suelta conjunta de los dos novillos elegidos para el encierro urbano, que no defraudó a los aficionados por los destellos de bravura de los animales y porque había ganas de volver a revivir uno de los actos más esperados de las fiestas de San Roque.

El encierro urbano discurrió sin incidentes y llenó las calles de Morales de Toro del ambiente festivo propio de San Roque, en el que la hermandad y la hospitalidad de los moralinos con los visitantes son las notas dominantes.

Ya por la tarde, los toros son de nuevo protagonistas en la exhibición de cortes, saltos y quiebros celebrada en la plaza de toros de la localidad.

