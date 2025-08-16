Mañueco reconoce que el operativo está "al límite" y pide más medios del ejército

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha solicitado al Gobierno de España que ponga a disposición de las comunidades autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Mapa incendios / Infocal

Así se lo ha trasladado directamente este viernes en una llamada recibida por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En esta conversación, Fernández Mañueco le ha informado del estado actual de los heridos y de los incendios, y le ha recordado las necesidades que ya le trasladó en julio de 2022: abordar los incendios como un asunto de Estado; sacarlos de la confrontación política y celebrar una Conferencia de Presidentes monográfica para abordar esta cuestión.

Asimismo, el presidente de la Junta ha señalado que Castilla y León, al igual que otras comunidades autónomas, atraviesa unas condiciones meteorológicas extremas, con altas temperaturas, sequedad y viento, que nunca se habían prolongado tanto en el tiempo. Además, se produce una simultaneidad de incendios de gravedad y, según los expertos, muchos de ellos pueden ser provocados.

Por ello, ha insistido en la necesidad de que la Guardia Civil utilice todos los medios a su alcance para la detección de los incendiarios y su puesta a disposición de la Justicia.

Al límite

El presidente también ha reconocido este sábado, en declaraciones recogidas por Ical del programa "Agropopular" de la Cadena Cope que el operativo de extinción de incendios en la Comunidad está "al límite". A pesar de la evolución "favorable" de los incendios durante la última noche, Mañueco ha recordado que "quedan momentos difíciles" ante la previsión de altas temperaturas durante el fin de semana.

Marlaska

La Junta de Castilla y León remitirá también esta solicitud de más medios del Ejército al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha asegurado que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".

En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos.