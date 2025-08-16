La Junta valora el posible regreso a casa de las personas de Villanueva de la Sierra, Pías y Barjacoba
En Porto de Sanabria no puede realizarse la desescalada a causa del incendio de la sierra: "puede suponer un riesgo para la población que se negó a desalojar esta localidad"

La Junta de Castilla y León valorará lo largo de la mañana la posibilidad de descenso de nivel de incendio de Hermisende y se analizará el posible regreso a su domicilio de las personas de Villanueva de la Sierra, Pías y Barjacoba. Así lo ha confirmado el delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada.
En el caso de Porto "no puede realizarse la desescalada a causa del incendio de la sierra y puede suponer un riesgo para la población que se negó a desalojar esta localidad" ha precisado el delegado territorial. Asimismo continúa activo el mensaje a la población en el Lago de Sanabria que prohibe el baño a más de 30 metros de la orilla y no se permite el uso de embarcaciones salvo caso de emergencia. Esta noche han pernoctato en el albergue de Puebla de Sanabria 177 personas.
En cuanto al incendio de Puercas se ha bajado al nivel 1 y el de Molezuelas de la Carballeda continúa en nivel 2 hasta que el puesto de mando del incendio analice la situación en la provincia de Zamora.
