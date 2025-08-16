La Junta pide a agricultores y ganaderos que refresquen zonas quemadas para evitar reproducciones de incendios

La Delegación Territorial de la Junta ha solicitado la colaboración de agricultores y ganaderos en cada pueblo de la provincia de Zamora afectado por los incendios para realizar tareas de refresco con el fin de evitar la reproducción de incendios activos, pero sin llama.

Aunque en muchos pueblos ya se dan por concluidas las tareas de extinción que han permitido controlar el fuego y realojar a los vecinos, sin embargo, el fuerte calor y las previsiones de viento en los próximos días hacen recomendable refrescar las zonas ya quemadas para evitar reproducciones del incendio que podrían hacer volver a pasar por una situación difícil.

Por ello desde la Junta en Zamora se apela a la colaboración de agricultores, ganaderos u otras empresas de los pueblos que dispongan de cubas, para que rieguen las zonas quemadas donde podría reavivarse el fuego.

"No se trata en ningún caso de trabajos de extinción, sino de enfriar puntos calientes y evitar reproducciones y prevenir la reactivación del fuego". Precisa la Delegación Territorial que estos trabajos deben hacerse "anteponiendo la seguridad a cualquier otra prioridad. En caso de que surgiera una reactivación se avisará inmediatamente vía telefónica al director de extinción del incendio".

Las labores de refresco con maquinaria agrícola "permitirá dedicar los medios de extinción a los incendios que estén más virulencia, descargándolos de este tipo de trabajos".

El riesgo de reproducciones mantiene en vilo a los pueblos y son los propios vecinos quienes hacen guardias de forma voluntaria, atentos a cualquier situación de emergencia. Ha ocurrido en el incendio de Puercas donde no han faltado los sobresaltos por reactivaciones, como ha ocurrido en las últimas horas en Riofrío, Abejera o Sarracín.

