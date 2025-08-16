Los incendios de Zamora, sin reproducciones durante la noche

La evolución durante la pasada noche de los incendios que se mantienen activos en la provincia de Zamora ha sido positiva, ya que que no se han registrado reproducciones ni en los de Molezuela de la Carballeda y Castromil, que se mantienen en el nivel dos del Índice de Gravedad Potencial (IGR), ni en el de Puercas, en nivel uno.

Los equipos de extinción de la Junta de Castilla y León han estado la última noche en las inmediaciones del casco urbano de Porto para proteger a la población de esa localidad en caso de que la evolución del incendio (que está también en nivel 1) avanzara hacia el pueblo, han informado a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA fuentes del operativo.

GALERÍA | Los medios aéreos de extinción de incendios se emplean a fondo en Porto de Sanabria / Araceli Saavedra

Durante la última noche ese ha sido el incendio forestal que ha concentrado los mayores esfuerzos de los medios de extinción de Zamora, que además han vigilado que no se produjeran reproducciones en los otros fuegos. A lo largo de la noche han permanecido en la Sierra de Porto varias dotaciones con autobombas con el fin de proteger a más de un centenar de vecinos que no quisieron abandonar el pueblo cuando fueron evacuados, frente a los 1.350 que sí lo hicieron.

El incendio de Porto, que se produjo por un rayo, es el único de Zamora que presentó una evolución negativa el viernes debido a los vientos de 80 kilómetros hora que a lo largo de la tarde hicieron que avanzara "de forma descontrolada y peligrosa", según ha detallado el Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León en Zamora.

Por ello, en la última jornada los trabajos se han centrado en defender el pueblo y tras el avance del frente hacia lo alto de la Sierra de Porto este sábado las labores van encaminadas a atacar el fuego de forma directa por tierra y medios aéreos. Las condiciones orográficas de alta montaña impiden utilizar retenes de maquinaria, por lo que a lo largo de este sábado el incendio require mucho trabajo a pie.

En cuanto al otro incendio de la Alta Sanabria, el de Castromil que pasó desde la provincia de Orense, en territorio zamorano únicamente ha quemado una treintena de hectáreas gracias a la utilización el viernes de hasta trece medios aéreos y la realización de contrafuegos, lo que ha permitido que presente una evolución "muy favorable".

Además, desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico han informado de que en Zamora están trabajando los siguientes medios para apoyar en la extinción de los incendios forestales: