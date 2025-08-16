El grito de ayuda para Zamora llega hasta las influencers

"Da igual que no seáis de Zamora y da igual que no os toque cerca. Compartid, difundid, hablad. No nos dejéis solos, necesitamos que se vea el abandono de nuestra tierra y las consecuencias. Os necesitamos". Este es el mensaje que en los últimos días está circulando por las redes sociales.

Mensaje en redes sociales / Instagram

Un mensaje que muchas personas están compartiendo en sus stories de Instragram con el objetivo de visibilizar la situación de la provincia ante la ola de incendios que está sufriendo y que está arrasando miles de hectáreas. "Somos la España vaciada y quemada, no podemos ser la olvidada", remarca también el mismo texto.

El mensaje, que es una plantilla, lo han compartido más de 41.500 personas y, entre ellas, está Violeta Mangriñán.Un apoyo muy significativo para la provincia porque la influencer tiene más de 2 millones de seguidores, lo que asegura una amplia repercusión.

Ojalá estas iniciativas en redes sociales consigan resultados y dejen constancia de lo complicada que es la situación en Zamora después de varios días en los que los incendios no han dado tregua.