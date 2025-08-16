Fonfría, Bermillo de Alba y Fornillos te invitan a sus fiestas

El municipio de Fonfría de Aliste tiene entre sus grandes atractivos sociales, culturales y comunitarios a las fiestas patronales y veraniegas de sus pueblos que, organizadas por vecinos y asociaciones culturales, abría Brandilanes en enero con san Amaro, continuo Ceadea en mayo con san Isidro, Castro en julio con Santiago Apóstol y ya en agosto Moveros y Arcillera con San Ciriaco. Ahora le toca el turno a Fonfría, Bermillo de Alba y Fornillos de Aliste.

En el patrocinio de los festejos de los pueblos colabora económicamente el Ayuntamiento de Fonfría, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Sergio López Vaquero, así como los vecinos y emigrantes de cada localidad que son en si el alma, corazón y vida de las fiestas.

Fonfría: Santa María Magdalena

Fonfría de Aliste se mete de lleno hoy en la celebración de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena con un amplio, variado y atractivo que a buen seguro atraerá la atención y la participación de los vecinos, emigrantes, allegados y foráneos.

La primera apuesta será un taller de creación de abanicos, la escuela de magia de 6 a 14 años y un tardeo gastronómico dedicado a la croqueta, además de cine y tute nocturno. Mañana domingo el tardeo gastronómico estará dedicado a Andalucía, más cine y mus nocturno.

Se dará la bienvenida al lunes con una caminata al amanecer por los parajes fonfriegos con tentempié para los caminantes. A las 18.30 horas cuenta cuentos infantiles en la Plaza Mayor a cargo de la periodista Laura del Río. A las 20 horas continua la escuela de magia de 6 a 14 años en la biblioteca municipal y media hora después tardeo gastronómico con la degustación de tostas y habrá noche de cine. Mañana la peña El Atracón dará el pregón con venta de sombreros, pañuelos, tazas y pulseras. A mediodía todos a cocinar arroz. Segundo encuentro de peñas para la comida de hermandad en la Plaza Mayor. Tarde de concurso de disfraces y a las 21 horas actuación de Miguel y Cacia, primera fiesta del mojito y bailes nocturnos con la disco móvil La Saga.

El miércoles 20 visita guiada a la iglesia visigótica de San Pedro de la Nave en El Campillo. Por la tarde, a las 18 horas segundas olimpiadas familiares a las 18 horas y a las 20 actuación de Manteos y Monteras. A las 21.30 horas degustación de hamburguesas de Ternera de Aliste. La primera verbena popular contará con la actuación de la orquesta Malibú Show, con bingo en el descanso.

Orquesta Nebraska, el jueves en Fonfría. | CEDIDA

Ria grande el jueves 21 con la misa y procesión en honor a la patrona Santa María Magdalena a las 13 horas. La charanga "Los de Casa" amenizara el baile vermouth. Por la tarde hinchables para los pequeños a las 18.30 horas y tajuela a las 19. La orquesta Nebraska amenizara la segunda verbena popular. La misa y procesión del vienes 22 estarán dedicadas a San Antonio Abad. A las 18.30 horas todos a la plaza con sus patitos. Pumuky Circo Chisme a las 19 horas para todos. A las 20.30 horas fin de curso escuela de magia y fallo del certamen de Arte Mural La Magarza. Tercera y última verbena de las fiestas con la música de la orquesta Acuarela.

Bermillo de Alba: San Mames

La localidad de Bermillo de Alba celebrará durante tres intensos días las fiestas patronales en honor a San Mamés. Los vecinos arrancarán hoy los festejos con la decoración de las calles del pueblo con sus manualidades. Tarde de fase preliminar de los torneos de tute, mus y parchís. A las 17 horas parque infantil con diversión para niños, jóvenes y mayores. A las 21 horas concurso de tortillas, postres y pinchos. A las 23 horas noche de furor, prepárate para cantar, bailar y reír sin parar. Velada nocturna con la actuación del cantante Juanra Junior.

Mañana domingo a las 11.30 horas darán comienzo los pasacalles con Los Chirlos para continuar una hora después con la misa en honor a San Mamés. A las 13.30 horas aperitivo y homenaje a las personas mayores: momento para brindar por quienes tanto han dado por el pueblo. Juegos de mesa para la sobremesa y a las 17 horas magia familiar con Julito Rapado. Ruraliza organizará el bailobingo con música, baile y juego para todas las edades. Folclore a las 20 horas con Manteos y Monteras, a las 22 horas cena de hermandad a base de chuletas, proyección de videos antiguos del pueblo sobre las fiestas y verbena popular con la orquesta Expresión.

El lunes habrá misa en honor a los difuntos, final de los torneos de mesa, tajuela y juegos tradicionales. No podían faltar el tradicional partido de fútbol, el concurso de disfraces y los bailes con disco móvil La Timba de Cristian Terrón.

Fornillos de Aliste: San Bartolomé

Fornillos de Aliste disfrutará este año durante cinco intensas jornadas de las fiestas patronales en honor a San Bartolomé. El jueves 21 habrá fútbol, masterclas de bachata y cine de verano. El viernes 22 juegos infantiles, intergeneracional de baloncesto y cena con hamburguesas de Ternera de Aliste y pinchos morunos en la barra de la comisión, poniendo la música Rotato. Para el sábado 23 concurso de disfraces animado por la batukada de Nikki Drums a las 19.30 horas y ya por la noche cena de confraternización, bingo y más batukada, para finalizar con Aloha Party.

Día grande el domingo 24 con alborada infantil y a las 13 horas misa en honor a San Bartolomé. A las 18.30 horas parque infantil con hinchables, resbalina y toro mecánico. Tardeo con campeonato de tajuela y teatro con la obra "Pronóstico reservado". Hacia la medianoche actuará el grupo Tremolo y tras él la macro discoteca Nebulosa. Para el lunes 25 se han programado alborada, misa por los difuntos, actuación folclórica de Manteo y Monteras, segunda cena popular con guiso de ternera, bailobingo y verbena popular con la orquesta "La Reina Show" de Burgos.