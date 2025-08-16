Flores de Aliste: fiestas de lujo y 43 vecinos

Flores de Aliste es uno de esos pueblos donde la unión hace la fuerza para mantener vivas las fiestas patronales y contratar una orquesta. Un año más el pueblo contó con una verbena amenizada por el grupo "Six Band". Velada nocturna donde los vecinos del pueblo contaron con la presencia de la mayor parte de los residentes de Valer de Aliste y Gallegos del Río. La Plaza Mayor fue un hervidero de gente donde vecinos y emigrantes, allegados y foráneos, niños, jóvenes y mayores, disfrutaron a lo grande hasta altas horas de la madrugada.

La Comisión de Fiestas está lidera por José Martín Teso (Libri) como alcalde pedáneo junto a Lorena Salvador, Sara Cruz, Víctor Ribera, Marco Ratón y Rubén Gabella. El Ayuntamiento de Gallegos del Río colabora con más 150 euros para una convidada. Se mantiene la tradición en Flores de aportar 30 euros cada mozo y moza mientras que los casados ponen la voluntad que en la práctica totalidad de los casos es la misma cantidad.

Un momento de la procesión alrededor de la iglesia. | CH. S.

Con esto y la barra del bar logran cada año reunir el dinero suficiente para contrata al grupo orquesta Six Band de Guadalajara integrado por músicos profesionales con un repertorio para todos los públicos de actualidad, pop y rock nacional e internacional.

Coincidiendo con el día grande la histórica iglesia acogía la misa de acción de gracias y la procesión en honor a la patrona Nuestra Señora la Virgen de la Asunción oficiadas por el párroco José Alberto Sutil Lorenzo. Flores pertenece al Ayuntamiento de Gallegos del Río junto a Valer de Aliste, Domez de Alba, Tolilla, Lober y Puercas. En la actualidad el pueblo tiene registrados en el padrón sólo 43 habitantes, pero en estas fechas agostinas se superan los 200 emigrantes que un día tuvieron que dejar el pueblo para buscarse la vida en zonas como Madrid, Vitoria, Zamora, Valladolid o Cataluña.

Flores y Valer, Valer y Flores, son en la práctica dos pueblos, en la realidad uno solo al que separa la serranía de Los Llombos situándose Flores a la vera del río Aliste y Valer junto al río Frío. El intenso tránsito entre ambas localidades la de lata Val de Valerel camino de herradura y de rodera que les unió durante siglos andando, con la bura o con el carro.

Misa solemne en las fiestas patronales de Flores de Aliste. | CH. S.

El amor ha sido uno de los principales vínculos de unión: donde más nacidos en Flores se han casado en pueblo forastero es en Valer y viceversa. Asunción Gallego y Germán Gallego, Asunción Gallego e Isidro Gallego, Sebastián Rapado y María Garrido, Francisco Salvador y Teresa Salvador, Sofía Gabella y Martín Ribera, Victoriana y Manuel Rivera, Fabián Flechoso y Ramona Ratón, Macario Gallego y Paulina Rio, Julián Martín y María Fernández, Mariluz Cruz y Victoriano Fernández, Ángel Garrido y Purificación Santos y Carmen Garrido e Isidoro Garrido.

Vecinos y emigrantes ponen hoy el broche de oro a los festejos coincidiendo con San Roque, con misa en honor a los difuntos por la mañana, una comida de hermandad y convivencia en la ribera del río Aliste acompañada de bingo y tajuela y ya por la tarde hinchables para los más pequeños

La iglesia parroquial de Flores es una de las de mejor diseño arquitectónico de la Diócesis de Zamora. Fue construida en el siglo XVII y entre sus particularidades está la de su orientación hacia el poniente mientras que la mayoría de las alistanas se orientan hacia el oriente. Antiguamente estaba ubicada en las afueras del pueblo en el Convento de los Jerónimos.

