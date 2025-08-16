El Festival Flamenco de Villaralbo apuesta por el arte universal en Zamora

Desaparecido el glorioso Festival de Morales del Vino y, en horas bajas el decano de capitales de provincias, el de Zamora, Villaralbo se erige como auténtico faro guía del flamenco en la capital del Duero.

La decidida apuesta del ayuntamiento con su eficiente alcalde Santiago Lorenzo Peláez al frente, la elaborada aportación técnica de "Amigos del Cante", el generoso apoyo de La Fundación Caja Rural, hacen posible cada año este milagro del universal arte. También resultan imprescindibles las colaboraciones aportadas por el Bar Lucero de Villaralbo, Papelería CARLÍN, Eurocris Cristalería, Sonido Galende y Josico Vídeo, para que este evento sea cita obligada en el panorama flamenco, no sólo de Zamora, también de Castilla y León.

Con estas palabras, más o menos, reafirmadas con contundencia un año más, encabezaba el artículo previo al Festival del pasado año en este mismo medio. Hay algo más que añadir. Debido a la enorme expectación, y acogida entre la numerosa afición, el ayuntamiento ha decidido trasladarlo al sábado, día flamenco por excelencia, por lo que tendrá lugar hoy 16, a las diez de la noche, en la Plaza Mayor de Villaralbo.

De izda. a dcha. Juan Reina, Adolfo Vega y Antonio Gámez. / F. R. L.

Otra edición más con un cartel de auténtico lujo, y lo que es más importante, muy variado y "para todos los públicos": aficionados de pro, amantes de la música, del divertimiento, o, sin más, amantes del arte en estado puro. Todos tendrán la ocasión de disfrutar de un evento único en nuestra querida Zamora, capital y provincia, sin olvidar a los foráneos de la comunidad, y de otros lugares que decidan acompañarnos. En Villaralbo y La Tierra del Vino somos expertos en recibimiento y hospitalidad.

Una cantaora y dos cantaores de auténtico tronío, tres guitarras magistrales, dos bailaores espectaculares y cuatro explosivos acompañantes. Cada cual distinto, cada uno maestro de su destreza, pletóricos de arte y espectacularidad. Y todos son muy bien conocidos en Zamora.

Remedios Amaya, sevillana del legendario barrio de Triana, hizo su primera aparición pública, con apenas diez años, en el maravilloso programa especial sobre niños flamencos, realizado por el gaditano José María Velázquez Gaztelu para la recordada serie "Rito y Geografía del Cante". Su presencia en el programa causó gran repercusión, siendo determinante para su lanzamiento comercial en una línea del entonces nuevo flamenco, donde siempre se ha movido como pez en el agua, lo que no quiere decir que haga ascos a los palos más profundos y los ejecute con enorme pericia y jondura. El fracaso cosechado en la surrealista Eurovisión, lejos de perjudicarla, la hizo reafirmarse en el flamenco más festero donde es una auténtica autoridad. Además de su excelencia cantaora, también es una bailaora llena de expresividad y flamencura. Estará muy bien acompañada por el toque de El Perla, las palmas, los coros y jaleos de Carmen Amaya -también buena bailaora- y Ana Mari Muñoz.

Remedios Amaya / F. R. L.

De Juan Reina, al que tuvimos recientemente en Zamora, concretamente el pasado 15 de marzo en el auditorio de San Atilano, y del que di cuenta en su momento, resultando tan gratificante y espectacular su presencia que impulsó a los organizadores para traerlo a un nuevo escenario de más prestancia y rango. El sevillano de Villanueva del Rio y Minas es un genuino maestro del cante para baile y una fidedigna figura del cante para escuchar. Hoy disfrutaremos de ambas facetas, por eso los aficionados que nos demos cita en la Plaza Mayor de Villaralbo, podremos considerarnos enormemente afortunados. Estará acompañado por el toque de Antonio Gámez.

El rotundo y carismático cantaor de La Albuera, Pedro Cintas, ha visitado numerosas veces Zamora, dando fe de su extraordinaria profundidad jonda, marcando pauta tanto en el Festival zamorano, como en el lamentablemente desaparecido de Morales del Vino, también en importantes eventos en los que ha estado involucrada la Peña Cultural Flamenca "Amigos del Cante", en todos ha salido por la puerta grande, arropado por la legión de seguidores que atesora. Es sin ningún género de dudas, de los artistas más venerados en nuestra capital y provincia. Su disco "Papeles íntimos" (2013) es posiblemente el mejor disco de flamenco editado en este último cuarto de siglo. Producido por Chemi López de La Droguería Music al igual que "Mi libertá" (2016). Estará acompañado por ese genio de la bajañí, su guitarrista oficial, el ecijano Antonio García. En las palmas y jaleos acompañarán los también diestros, Mel González y Adrián Domínguez.

El baile en este glorioso Festival merece capítulo aparte. Dos excelentes jóvenes pero muy curtidos bailaores, cierto que poco conocidos para el gran público, pero con categórica seguridad y desenvoltura, de lo mejor en baile de hombre en el panorama actual. El sevillano Adolfo Vega, riguroso, dominador de las formas y de las tablas como nadie. Es la sobriedad personificada hecha arte celestial. El segundo bailaor será el albaceteño Rubén García, primer premio en 2019 del Concurso Talento Flamenco de Baile "Manolo Soler" que organiza la Fundación Cristina Heeren, con la consiguiente beca posterior. Dos estilos diferentes para dos bailaores que, sin dudarlo, harán las delicias de todos los presentes. Excepcional y completo cartel. n