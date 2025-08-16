El consultorio de Abelón de Sayago lleva dos meses "desconectado"

Llegó este sábado, 16 de agosto, la concentración número 189 para reclamar una Sanidad Pública digna en la Comarca de Sayago, con una denuncia sobre la situación del consultorio médico de Abelón, "que lleva dos meses sin teléfono fijo ni conexión a internet".

Apuntan que el Ayuntamiento de Moral de Sayago "hace caso omiso a esta necesidad de sus vecinos. Desde aquí queremos alzar la voz y mostrar todo nuestro apoyo a tan legítima reivindicación. Que redunda en una mejor atención y en ahorro de viajes. para los pacientes, al centro médico de Bermillo. Los ayuntamientos tienen que dotar a sus consultorios de los medios adecuados para que los sanitarios puedan prestar su servicio con garantías y calidad. Por desgracia no es sólo el consultorio de Abelón el que carece de conectividad, en la Comarca de Sayago, también el de Monumenta carece de internet y ciertas recetas es necesario recogerlas en Bermillo".

Denuncian los vecinos concentrados en Bermillo que "siguen los retrasos en las citas para especialista y dicha tardanza puede provocar un empeoramiento del proceso patológico. Es necesario que se agilicen los trámites para acceder a la atención especializada".

También se ha hecho un llamamiento al "uso responsable y sensato de las urgencias del Centro de Salud. Nuestros pueblos están rebosantes de vida durante unos días, acudamos al Centro de Salud cuando sea estrictamente necesario para no sobrecargar al personal sanitario".

Reclamaciones las de la plataforma por la sanidad pública en Sayago que "siempre han buscado defender el modelo de sanidad pública que garantice la salud con independencia de dónde vivas y del poder adquisitivo, siempre reconociendo y apoyando a los profesionales sanitarios que llevan a cabo dicha labor".

Se ha reivindicado que los profesionales sanitarios "estén dotados de los medios técnicos y materiales adecuados, que se les facilite la formación y las condiciones laborales dignas para desarrollar su labor asistencial, haciendo atractiva la sanidad pública en el medio rural. Nuestra salud no puede ser un negocio".