La Bóveda visibiliza la batalla contra el sarcoma

I. G.

Nueva iniciativa para apoyar a la asociación Sarcoma Chellenge que promueve Jorge Pascual, hijo de Guarrate que perdió a su mujer, Raquel, afectada por un sarcoma. Esta vez han sido los vecinos de La Bóveda de Toro los que han respondido generosamente a la llamada de la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora, participando en una marcha solidaria, celebrada ayer, 15 de agosto. Los andarines vestían una camiseta pintada por una paciente oncologica y pintora toresana Mercedes Garcia.

La alcaldesa La Boveda, Maria Jesús Riesco, explicó a los vecinos la labor que realiza la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora, recaudando valiosas cantidades de dinero para ayudar a la investigación del cáncer. "Felicito a la asociación la gran labor que realiza y a nuestros vecinos que han colaborado por esta causa que nos puede tocar a todos".

Por su parte, Jorge Pascual, infatigable en la visibilización del sarcoma con distintas iniciativas y en la recaudación de fondos para ayudar a los pacientes y sus familias, y para la investigación, expresó, muy emocionado, lo duro que es enfrentarse a un sarcoma como le tocó a su familia y la perdida de su esposa, Raquel, muy joven y con dos niños pequeños

Antes de dar paso al sorteo de regalos, Ángel Garcia Gonzalez, presidente de la Asociación Unidos Contra el Cáncer. Toro y Provincia de Zamora, dio las gracias a la alcaldesa de La Bóveda por su colaboración y felicitó a todos los vecinos y vecinas del municipio "por la gran respuesta, a pesar de ser una tarde muy calurosa y festiva en muchos municipios de alrededor".

Explicó la gran labor que realiza la asociación con los pacientes y familiares, les abrió a todos las puertas "y si alguien necesita cualquier prestación solo se tienen que poner en contacto con Maria Jesús responsable de la asociación en la localidad".

