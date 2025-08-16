Accidentados encierros taurinos en dos pueblos de Zamora

Dos incidentes han marcado el desarrollo de los encierros taurinos que se celebran este sábado en Fuentelapeña y en Villamor de los Escuderos con motivo de sus fiestas patronales.

El más grave ha tenido lugar durante el encierro de campo de Villamor de los Escuderos, en el que han resultado heridos un caballista y un aficionado que se encontraba detrás del vallado siguiendo el festejo.

La alcaldesa de la localidad, Maribel Escribano, ha confirmado que el incidente se ha producido cuando uno de los dos novillos que se han soltado en el festejo "ganó terreno" al caballo obligando al equino a dirigirse hacia la valla y provocando la caída del jinete que, a su vez, con la pica que portaba en la mano ha provocado heridas a uno de los aficionados que seguía el desarrollo del encierro detrás del cercado.

Los dos heridos fueron trasladados en ambulancia hasta el centro de salud de Fuentesaúco, donde han recibido asistencia médica. No obstante, el aficionado herido por la pica del caballista ha tenido que ser evacuado finalmente al Hospital Virgen de la Concha de la capital zamorana para un estudio más exhaustivo de las lesiones sufridas en el rostro y tras recibir varios puntos de sutura.

El caballista herido en el festejo de Villamor de los Escuderos es vecino de Vadillo de la Guareña y ya ha recibido el alta médica, después de una primera cura de las heridas provocadas por la caída.

Un caballista cita a los novillos en el encierro de prado de Villamor de los Escuderos. / Amador Zamorano "Piriti"

El segundo incidente de la mañana ha tenido lugar en el encierro que se celebra en Fuentelapeña, en el marco de sus fiestas patronales. En este caso, han resultado heridos dos caballos que participaban en el festejo.

La alcaldesa, Esther Sánchez, confirmó que los caballistas resultaron ilesos y que uno de los equinos heridos presentaba un puntazo, pero pudo regresar al prado en el que se celebra el encierro.

El segundo caballo presenta lesiones de mayor gravedad y, de hecho, ha sido trasladado con urgencia a un veterinario, después de que varios caballistas y aficionados que se encontraban entre el público, ayudaran en primera instancia a taponar una herida en el vientre del animal.

El incidente se produjo cuando uno de los caballistas citó a uno de los novillos, que ganó terreno al equino y, según la alcaldesa, "se lo llevó por delante", provocando la caída del jinete y que el animal resultara herido al ser alcanzado por el astado.

El encierro en el prado que se celebra en el prado se ha podido retomar después del incidente y proseguirá hasta el casco urbano de Fuentelapeña.

