La tradición vinícola, tejida a ganchillo en este pueblo de Zamora

A sus 88 años, Carmen Santamaría "Carmiña" continúa poniendo a prueba tanto su motricidad fina como su vista. La tejedora más longeva de San Marcial es también la artífice de los detalles más minúsculos de una representación temática de la vendimia compuesta por más de una treintena de muñecos realizados a ganchillo y 700 detalles que componen la caracterización de una tradición arraigada en el ADN de la Tierra del Vino y, por ende, de la provincia de Zamora.

Recreación a ganchillo de las tradicionales vendimias. / Cedida

El grupo de ávidas tejedoras lo completan Carmen Hernández, Joana Vila, Mamen Jambrina, Maricarmen Esteban, María Jesús y Pilar Simón y Marisa Hernández. La colaboración es más extensa en un pueblo donde las manos y escaleras no faltan para decorar un pueblo tejido a ganchillo durante los últimos años. Reconocen que tejer "han tejido siempre", pero la afición comenzó a salir de las casas al tiempo que el desconfinamiento.

Con los mandalas llegó un árbol de Navidad de casi 4 metros de alto y las presentaciones temáticas en forma del Portal de Belén, la Semana Santa zamorana o el océano. "¿Y por qué no una sobre la vendimia?"; una idea lanzada al aire que comenzó a hilarse una vez concluida la Navidad y cuya ejecución apenas se ha extendido durante cinco meses. Todo pese a la dificultad que entraña la labor de más de una treintena de cepas y 600 uvas cuya longitud apenas supera el medio centímetro. Todo un ejercicio de paciencia llevado al extremo.

Uno de los vendimiadores creados por las tejadoras con sus pequeñas uvas. / Cedida

"No falta detalle". Hablan con el mismo orgullo con el que los visitantes sacan sus móviles para capturar esta obra de arte a ganchillo durante el reciente Encuentro provincial de Tejedoras Rurales celebrado en Valdeperdices. La representación es parcial aquí, precisan, condicionada por las medidas del puesto. "Vamos a darle el espacio que se merece".

Desde la vendimia, el carro tirado por burros, la merienda a base de chorizo, pasando por la pisada de la uva, la prensa y los toneles. Un trabajo tejido entre Zamora y Barcelona, donde reside una de estas tejedoras y que siempre cuando viene lo hace con sus maletas "cargadas de lanas y cosas diferentes".

Suscríbete para seguir leyendo